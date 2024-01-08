Дороги засыпало снегом, а ветер оборвал провода: в Украине бушует мощная непогода, есть проблемы с движением транспорта. Фото и видео

Вместе с сильными морозами во многих областях Украины прошли снегопады. Из-за обильных осадков движение транспорта на многих трассах парализовано.

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Также из-за сильного порывистого ветра по всей стране зафиксированы проблемы с электроснабжением. OBOZ.UA собрал сводку с последствиями непогоды в Украине.

Накануне стало известно, что мощные снегопады прошли на западе нашей страны. В некоторых регионах были снежные заносы высотой до 70 см. Снег выпал в Ривненской, Львовской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Волынской, Тернопольской, Черновицкой областях.

В патрульной полиции Тернопольской области сообщили, что погодные условия усложнили движение транспорта на автодорогах региона. Некоторые водители оказались в сложных обстоятельствах и нуждались в помощи.

Правоохранители рассказали, что помощь понадобилась водителю, машина которой вылетела в кювет. Полицейские увидели автомобиль во время патрулирования и отправились на помощь. Инспекторы для буксировки привлекли автомобиль, который проезжал мимо.

Еще один автомобиль тернопольские инспекторы извлекли из снежной ловушки на трассе М-09 Тернополь – Львов – Рава-Русская. Стражи порядка заметили автомобиль Opel, водитель которого не мог самостоятельно выехать из снежного заноса. Вместе с неравнодушными гражданами инспекторы отбуксировали транспортное средство, и водитель продолжил поездку.

От сильных снегопадов пострадало автомобильное движение и в Черкасской области. По информации издания "Суcпільне Черкаси", коммунальные службы отчитались, что с ночи дороги областного центра расчищали спецтранспортом. В то же время местные жители посетовали, что движение транспорта в Черкассах сложное из-за нерасчищенных дорог.

Коммунальщики просят водителей не оставлять машины по обе стороны дорог, чтобы не мешать работе коммунальной техники.

В Кривом Роге Днепропетровской области непогода также натворила беды. В большинстве районов города из-за сильного ветра и осадков ночью повалило деревья. Ветки упали на линии электропередач и дороги, что привело к проблемам с движением транспорта.

Сейчас коммунальные службы Кривого Рога продолжают работать в усиленном режиме, ликвидируя последствия непогоды.

В Днепре сильный снегопад начался еще вечером 7 января. Коммунальные службы приступили к работе по расчистке дорог еще ночью.

В Департаменте парков и рекреации добавили, что утром 8 января на работу вышли работники парков и очистили от снега скверы, площади, парки и ведущие к ним улицы. При этом чиновники предупредили, что осадки продолжаются, поэтому рекомендовали местным жителям по возможности оставаться дома.

В Кропивницком на дорогах города также активно работает снегоуборочная техника. На трассах в области работают 142 машины, расчищающие снег.

Несмотря на усилия коммунальных служб, ситуация на автомагистралях остается сложной. В течение дня снег сменяется дождем, температура воздуха снижается и растет скорость ветра. В связи с этим жителей Кировоградщины также призвали по возможности отказаться от использования личного транспорта и не планировать поездок до стабилизации ситуации с погодой.

О сложных погодных условиях предупреждают и в Полтавской области. В пресс-службе ГУ ГСЧС Украины сообщили, что в течение суток 8 января по городу Полтава и Полтавской области ожидаются порывы ветра 15-20 м/с и метели. На дорогах области будет гололед. При этом значительный снег прогнозируется в южной части области.

В Полтавской областной военной администрации отметили, что на местных автодорогах в течение суток работали 32 единицы техники, в настоящее время дежурит 21 машина. В расчистке дорог от снега задействованы 49 специалистов. По состоянию на утро 8 января в регионе уже использовали 172 тонны противогололедной смеси.

В Государственном агентстве восстановления и развития инфраструктуры Украины сообщили, что всего по стране на автодорогах работает более 1 тыс. человек и 932 единицы техники. Несмотря на осложнение погодных условий, специалисты делают все, чтобы не ограничивать движение для транспорта.

При этом водителей предупредили, что в следующие несколько дней в Украине прогнозируют ухудшение погоды, следовательно, ситуация на дорогах будет непростая. Участников дорожного движения просят соблюдать осторожность и без необходимости не выезжать на дороги.

Напомним, в ближайшие дни по всей территории Украины ожидаются сильные морозы. В некоторых регионах нашей страны столбики термометров опустятся до -23 градусов. Также синоптики прогнозируют снегопады и гололед.

Ранее сообщалось, что ряд регионов Украины 7 января замело снегом. Из-за непогоды движение на дорогах затруднено, десятки авто застряли в пробках. Самая сложная ситуация в западных областях, при этом в ближайшее время улучшения погоды синоптики не ожидают.

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