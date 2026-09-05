Трагическая утрата: стало известно о гибели военнослужащего из Киевской области Виталия Забродского. Фото

На фронте при выполнении боевого задания погиб военнослужащий из Броваров Киевской области Виталий Забродский. Жизнь храброго украинца оборвалась 9 марта 2025 года.

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Вечная память и слава Герою! Об этом в своём Telegram-канале сообщил мэр Броваров Игорь Сапожко.

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"Трагическая новость вновь потрясла общественность. Солдат Виталий Забродский, водитель противотанкового отделения взвода огневой поддержки десантно-штурмовой роты десантно-штурмового батальона. Погиб 9 марта 2025 года во время выполнения спецзадания в зоне проведения активных боевых действий. Искренние соболезнования родным и близким Виталия Анатольевича", – говорится в сообщении.

Воин до конца оставался верным военной присяге и украинскому народу. Похоронят Героя в субботу, 5 сентября, в Броварах на Аллее Славы (ул. Олега Оникиенко, 136).

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На фронте во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий из Боярки Киевской области Виктор Плоцкий. Сердце защитника Украины остановилось 11 мая 2025 года.

Как сообщал OBOZ.UA, в Донецкой области 1 августа 2026 года при выполнении боевого задания погиб военнослужащий из села Софиевская Борщаговка Киевской области Александр Ткач. Воин отдал самое дорогое – свою жизнь – за независимость и территориальную целостность Украины.

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