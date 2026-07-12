Дочь больше никогда не обнимет отца: в Донецкой области погиб военнослужащий из Днепропетровской области. Фото

К сожалению, Украина в войне с российскими захватчиками теряет своих лучших сыновей. Недавно стало известно о гибели еще одного защитника страны – Игоря Кориня из Днепропетровской области.

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Военный погиб 1 июля 2026 года во время выполнения боевого задания вблизи Щурова в Донецкой области. Печальную новость о гибели Героя сообщил Верховцевский горсовет.

Что известно о Герое

Игорь Викторович Коринь родился в апреле 1988 года в селе Тарасовка Верхнеднепровского района. Но с 1992 года он вместе с семьёй проживал в Верховцево, где учился в местной школе № 2. После школы юноша получил профессию электрогазосварщика в Каменском профучилище.

Игорь Коринь начал свою трудовую деятельность на Днепровском металлургическом комбинате. Впоследствии работал в Верхивцевском рельсосварочном поезде, Верховцевском центре механизации путевых работ и ООО "Солома". В 2021 году переехал в Вольногорск, где работал на Вольногорском горно-металлургическом комбинате и в ООО "Вольногорское стекло".

В ряды Вооруженных сил Украины он вступил в декабре 2025 года. Он проходил службу в должности водителя-электрика-моториста отделения роты беспилотных наземных систем и выполнял боевые задачи, защищая Украину от российской агрессии.

У погибшего воина дома остались жена Валентина, дочь Анастасия, мать Светлана Владимировна и сестра Инна.

Игоря Кориня похоронят в Вольногорске.

Другие герои страны

Во время выполнения боевого задания на фронте погиб полицейский из Бориспольского района Киевской области Дмитрий Артамонов. Жизнь мужественного воина оборвалась 19 мая 2026 года.

Как сообщал OBOZ.UA, при выполнении боевого задания на фронте погиб военный, уроженец Киева Илья Пархоменко. Он отдал самое дорогое — жизнь — за независимость и территориальную целостность Украины.

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