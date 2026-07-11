"Таких трагедий не должно быть": Зеленский о расследовании событий в Вишневом, будущем "Укроборонрома" и договоренностях с партнерами. Видео
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Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал первые результаты расследования взрыва в Вишневом. Лица, допустившие размещение складов с оружием в жилой застройке вопреки решению Ставки, уже установлены.
Об этом он заявил в своём вечернем видеообращении. По его словам, такой доклад представил генерал СБУ Александр Поклад.
Инцидент в Вишневом
По его словам, каждый руководитель должен осознавать, что от его решений или бездействия зависят жизни людей. В настоящее время следствие проверяет деятельность их заместителей, отвечавших за безопасность.
"Есть также другие должностные лица, чьи действия и решения тоже будут проанализированы. Служба безопасности Украины совместно с другими правоохранительными органами должна проверить и другие подобные предприятия, и каждый руководитель предприятия на своем уровне должен гарантировать, что таких трагедий не будет", – сказал президент и добавил, что в Украине есть надлежащие места для хранения оружия и боеприпасов, "а не в жилой застройке".
Он также подчеркнул, что внутренние процессы в структуре "Укроборонпрома" по контролю за деятельностью предприятий и директоров должны быть усилены. Кроме того , по словам президента, начинается подготовка изменений в сфере дипломатии.
"Необходимо новое качество работы с партнерами Украины для выполнения договоренностей о поставках оружия. Договоренности, достигнутые на уровне лидеров, должны выполняться значительно быстрее и полнее. Соединенные Штаты Америки и договоренность о лицензиях на производство "пэтриотов". Европа и наша работа с партнерами, прежде всего, для производства собственной европейской противоракетной системы, а также другие проекты именно такого защитного сотрудничества. Также пакеты поддержки для Украины, которые были объявлены, но на сегодняшний день не реализованы полностью", – сказал Зеленский.
Удары по Украине и сотрудничество с Польшей
Отдельно глава государства затронул тему российских обстрелов Украины и помощи со стороны союзников.
"Между объявлением пакета поддержки для Украины и его реализацией не должно проходить недели, это ответственность всех, всех в государстве, кто занимается, прежде всего, дипломатической работой. Украинским воинам нужно больше средств, больше возможностей, чтобы защищать жизнь, чтобы защищать людей от российского зла", – сказал он.
Президент также прокомментировал мероприятия, посвященные Волынской трагедии.
"Нельзя забывать и о том, что сейчас, в наше время, Украина и Польша сталкиваются с одной общей угрозой, и это смертельная угроза для нашей независимости, для наших государств, для каждого города, для каждого села, и эта угроза называется Россией. Говоря о том, что было, мы не должны ставить под сомнение будущее наших народов – будущее Украины, Польши, будущее всей нашей Европы", – сказал Владимир Зеленский.
Напомним, ранним утром в субботу, 11 июля, в Киеве прогремели взрывы. Россия вновь нанесла ракетный удар по украинской столице с воздуха, причем одна из ракет была начинена шрапнелью. При этом взрывы в столице прогремели еще до объявления воздушной тревоги, в результате чего в столице по меньшей мере 11 пострадавших, среди них – ребенок.
Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 6 июля Россия нанесла комбинированный удар по Вишневому Киевской области – после одного из прилетов началась повторная детонация, которая привела к значительным разрушениям в городе. Из-за опасности была эвакуирована часть жителей, а поезда, которые должны были проходить через населенный пункт, перенаправляли по другим маршрутам.
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