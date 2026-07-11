Дебютный короткометражный фильм 'Тишина' украинского актёра Павла Шпегуна вошёл в конкурсную программу Венецианского кинофестиваля

Короткометражный фильм "Тишина" стал дебютной режиссёрской работой украинского актёра театра и кино Павла Шпегуна и вошёл в конкурсную программу Orizzonti Short Films 83-го Венецианского международного кинофестиваля. Для Павла это первая работа в кино, которая сразу же была отобрана для участия в конкурсе одного из самых престижных кинофестивалей мира.

Видео дня

Конкурсные показы фильма состоятся 10 и 11 сентября 2026 года.

"Для меня большая честь и ответственность представлять Украину на Венецианском кинофестивале со своей первой режиссёрской работой. Уже сам факт того, что "Тишина" вошла в конкурсную программу, является большой победой для всей нашей команды. Мы создавали этот фильм, думая о людях, которые сегодня живут с опытом потери, ожидания, молчания и боли. Надеюсь, эта история найдет отклик в сердцах членов жюри и зрителей независимо от того, откуда они, ведь человеческие чувства не нуждаются в переводе", — комментирует режиссер Павел Шпегун.

"Тишина" — камерная психологическая история о близости, потере и молчании, которое порой говорит больше, чем слова. Главный герой фильма, Лука, молодой стендап-комик, который после неудачного выступления встречает загадочную девушку в баре. Они быстро находят общий язык, и девушка проводит ночь у Луки. Они говорят об одиночестве, боли и собственных потерях, при этом стараясь сохранять эмоциональную дистанцию. Но когда все необходимые слова наконец заканчиваются, наступает тишина.

Сопродюсерами фильма стали Анна Яценко и Владимир Яценко, основатели украинской кинокомпании ForeFilms и продюсеры картины "Ты — Космос". В работе над "Тишиной" они присоединились к проекту на этапе производства.

"Для дебютного фильма попасть сразу в конкурсную программу Венецианского кинофестиваля — это исключительное достижение. Мы очень рады, что международная премьера "Тишины" состоится именно в Венеции, на фестивале, который десятилетиями открывает миру новые режиссёрские голоса. Это большое признание для Павла, всей творческой команды и ещё одно подтверждение того, что украинское кино продолжает оставаться важным участником мирового кинопроцесса", — комментирует сопродюсер фильма Анна Яценко.

ForeFilms имеет успешный опыт участия в Венецианском международном кинофестивале. Ранее в конкурсные программы фестиваля были отобраны фильмы "Люксембург, Люксембург" режиссёра Антонио Лукича и "Отражение" Валентина Васяновича.

Павел Шпегун известен украинским зрителям как театральный и киноактер. Он является актером Национального академического драматического театра имени Ивана Франко, активно работает в кинематографе и параллельно занимается театральной режиссурой. Его последняя постановка "Тигроловы" в Театре "Золотые Ворота" стала одной из самых заметных театральных премьер сезона. "Тишина" стала его дебютом в полномасштабной кинорежиссуре.