Магучих впервые прокомментировала скандальное решение МОК по России

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих отреагировала на решение Международного олимпийского комитета снять рекомендации по ограничению участия российских спортсменов в международных соревнованиях. Олимпийская чемпионка призналась, что была удивлена этим шагом, отметив, что ситуация, по ее мнению, не изменилась.

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Магучих высказалась после победы на чемпионате Украины по легкой атлетике, где впервые в летней части сезона-2026 преодолела планку на высоте 2,00 м. Для спортсменки это был первый старт на национальном первенстве за последние пять лет.

Комментируя решение МОК, украинка заявила, что оно стало для нее неожиданностью.

"Очень большое удивление, потому что ничего не изменилось. Но я очень благодарна нашему президенту Международной федерации легкой атлетики Себастьяну Коу, потому что он полностью солидарен с украинскими спортсменами", – сказала Магучих в комментарии "Суспільне Спорт".

При этом Всемирная легкоатлетическая ассоциация ранее сохранила в силе отстранение спортсменов из России и Беларуси от международных соревнований.

Также Магучих рассказала, что большую часть подготовки к сезону проводила в Украине, в том числе тренировалась в родном Днепре. Перед чемпионатом страны спортсменка прошла сбор в Луцке, где во время подготовки застала массированные российские обстрелы.

"К сожалению, украинцы привыкают к этому. Я всю зиму была в Украине, в своем родном городе, Днепре, но дома все равно лучше всего", – отметила легкоатлетка.

По словам Магучих, решение провести часть подготовки в Украине было связано с календарем соревнований. Команда выбрала Луцк для мини-сбора перед чемпионатом страны, после чего спортсменка успешно выступила на национальном первенстве.

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