Более десяти лет Крым был главным экспонатом путинской власти. Во внутренней политике России он выполнял роль доказательства: доказательства того, что Москва вновь способна силой менять границы, что международным правом можно пренебречь, что санкции можно пережить, а сдержанность Запада обратить в собственное преимущество. Крым стал символом возрождённой империи, упакованным в флаги, телевизионные церемонии, военные парады и ложную историческую неизбежность.

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Сегодня эта же территория вновь оказывается в центре войны — уже как самое уязвимое место Путина. Аннексия, которая годами приносила ему политические дивиденды, теперь предъявляет ему военный и внутриполитический счёт.

Именно поэтому заслуживает внимания оценка Игоря Липсица, высказанная им в разговоре с Марком Фейгиным. Липсиц — не украинский пропагандист и не политик, повторяющий из Киева ожидаемые военные лозунги. Это российский экономист, в прошлом представитель академического сообщества, а сегодня — открытый критик Кремля. Когда он говорит, что Путин уже принял решение по Крыму и начинает его реализовывать, эту фразу не следует воспринимать как сообщение о подписанном приказе на отступление. Её значение заключается в другом — в диагнозе. Липсиц описывает ситуацию, при которой Москва формально удерживает Крым, но ей становится всё труднее сохранять его как нормальное пространство для жизни, снабжения, военной логистики и политической стабильности.

Сегодня состояние Крыма измеряется наличием электроэнергии, воды, топлива, работой мостов, паромов, автомобильными очередями и растущей нервозностью оккупационных властей. Здесь пропаганда теряет значительную часть своей силы. Телевидение может бесконечно повторять, что Крым навсегда российский, но оно не способно стабилизировать энергосистему, наполнить топливные резервуары, обеспечить бесперебойное снабжение, сократить время ожидания на мосту или убедить семьи остаться там, где они больше не чувствуют себя в безопасности.

Российская власть превратила Крым в грандиозный политический символ. Украина же возвращает его в реальность инфраструктуры. Она нанесла удар по самой основе оккупации. Теперь становится очевидно, насколько мало стоит российский флаг, когда за ним начинают разрушаться линии электропередачи, топливные цистерны и дороги.

Власть Путина не признает, что покидает Крым. Это означало бы, что сам Путин признаёт: символ его величайшей победы превращается в символ его поражения. А Кремль не говорит языком поражения. Он говорит языком отсрочек, обмана, умолчаний, импровизации и обвинений в адрес других.

Однако режимы теряют территории не тогда, когда официально объявляют об этом обществу. Сначала они утрачивают способность нормально их удерживать. Теряют надёжную логистику. Теряют безопасность передвижения. Теряют привычный ритм гражданской жизни. Теряют уверенность населения в том, что государство действительно контролирует то, что утверждает. Именно этот процесс в Крыму становится всё более очевидным.

Для Путина Крым опаснее других оккупированных территорий именно потому, что занимал особое место в его системе власти. Донбасс Кремль годами представлял как зону конфликта. Херсонскую и Запорожскую области — как части открытого фронта. Крым же должен был быть иным: стабильным, торжественным, окончательно интегрированным и необратимо российским. Он стал фундаментом путинской легитимности после 2014 года. Именно в нём концентрировалось послание о том, что Россия может захватывать территории и удерживать их независимо от цены. Если же Крым вновь становится предметом спора, вся конструкция, созданная в 2014 году, начинает рушиться.

Поэтому это самый опасный удар по Москве: Украина оспаривает Крым не только в правовом и историческом смысле, но и делает его практически непригодным в качестве безопасного тыла российской оккупации юга.

Потому что Крым — это не только политический трофей. Это военная платформа. Через него проходят поставки, топливо, личный состав, техника, коммуникации и управление. Именно через Крым поддерживается российское давление на юг Украины. Когда украинские удары поражают топливные склады, паромы, железнодорожные линии, системы противовоздушной обороны и энергетические узлы, они атакуют не символ ради символизма. Они последовательно демонтируют механизм, который делает возможным продолжение оккупации.

Именно здесь проявляется зрелость украинской стратегии. Киеву не нужно освобождать Крым одним драматическим ударом, чтобы изменить политические и военные расчеты. Достаточно повысить цену удержания Крыма до уровня, который Кремль уже не способен скрывать. Достаточно превратить Крым из безопасного тыла в пространство постоянной опасности. Достаточно, чтобы российская администрация ежедневно была вынуждена объяснять, почему не хватает топлива, почему исчезает электроэнергия, почему возникает дефицит, почему перекрывают мост, почему люди часами стоят в очередях и почему полуостров, который представляли как символ российского триумфа, все больше превращается в зону боевых действий.

Крым поставил Путина в ситуацию, при которой ни один из возможных шагов уже не выглядит победой. Массовая эвакуация означала бы признание того, что Крым больше не является безопасным. Переговоры о безопасных гуманитарных коридорах означали бы признание того, что именно Украина имеет решающее слово в отношении территории, которую Москва называет своей. Поэтому Путин выбирает молчание: для него лучше, чтобы люди сами покидали Крым, чем чтобы Россия публично признала собственную неспособность гарантировать им там безопасность.

Кремль сначала попытается раздробить кризис на ряд отдельных оправданий. Одну проблему назовут технической неисправностью, другую — следствием диверсии, третью возложат на местные власти, четвертую объяснят "украинской провокацией". Именно так в России поражения традиционно спускают по бюрократической лестнице — как можно дальше от Путина. Но люди в Крыму живут не в телевизионной студии. Они оценивают власть по тому, могут ли заправить автомобиль, включить свет, проехать по мосту и вывезти семью из опасности. Когда государство требует лояльности, а взамен предлагает лишь ожидание, страх и импровизацию, тогда за громкими словами о "российском Крыме" проступает гораздо более простая истина: Москва захватила полуостров, но уже не способна защитить даже тот миф, который сама там создала.

Для украинцев Крым — это гораздо больше, чем точка на карте переговоров. Это часть государства, отторгнутая силой, территория, на которой Россия годами пыталась изменить демографический состав, идентичность, правовую систему, образование, силовые структуры и историческую память. Для Украины отказ от Крыма означал бы постфактум признать право преступления, совершенного в 2014 году, на дальнейшее существование. Любая уступка по Крыму стала бы сигналом о том, что агрессия окупается, если она продолжается достаточно долго. Любое признание российского контроля стало бы разрешением для будущих агрессоров повторить ту же формулу: захватить территорию, милитаризовать ее, дождаться усталости мира, а затем потребовать назвать преступление "новой реальностью".

Запад должен понять это без самообмана. Крым не будет освобожден красивыми заявлениями, а Путин не откажется добровольно от своего важнейшего трофея лишь потому, что оказался под давлением моральных аргументов. Но столь же ошибочно воспринимать Крым как неизменный факт только потому, что Россия до сих пор его удерживает. Это старая ошибка западного комфорта: путать временный контроль с долговременной силой. Если Москве становится все труднее обеспечивать Крым, оборонять его и политически оправдывать его оккупацию, то абсурдно требовать от Украины превратить эту российскую слабость в российское право.

Любое мирное предложение, которое заранее оставляет Крым Москве, стало бы наградой за агрессию именно тогда, когда ее цена для России растет. Это была бы не дипломатия, а капитуляция перед мифом, который уже разрушается на поле боя. Западным столицам не стоит ждать "благоприятного момента" для решения вопроса Крыма, поскольку Украина создает этот момент уже сегодня. Крым — это не застывшая точка на карте, а российская слабость, удержание которой с каждым новым ударом становится все более дорогостоящим.

Если именно сейчас Запад начнет относиться к Крыму как к постоянному российскому владению, это будет не проявлением реализма. Это будет означать готовность помочь Путину избежать последствий именно в тот момент, когда Украина наконец заставляет его платить настоящую цену за свою агрессию.

Самая большая слабость путинской крымской истории заключается в самой природе его обещания. Он не говорил россиянам, что Крым — это временно оккупированная военная зона. Он сказал им, что Крым навсегда вернулся в состав России. У такого заявления нет безболезненного пути к отступлению. Каждый дефицит, каждое нарушение поставок, каждый закрытый мост, каждая очередь за топливом, каждая колонна автомобилей, направляющаяся к выезду, подрывает этот тезис сильнее, чем сотни дипломатических осуждений.

Именно поэтому оценка Игоря Липсица попадает в самую суть. Путин может и не оставить Крым через официальное признание поражения. Возможно, не будет громкой речи, четко определенной даты, официальной эвакуации или драматического обращения к нации. Его уход из Крыма может начаться гораздо тише: с утраты ощущения безопасности, перебоев с поставками, роста стоимости удержания полуострова, оттока гражданского населения, административной паники и пропаганды, которая уже не способна скрыть повседневный страх.

Крым задумывался как доказательство того, что Путин способен переписывать историю и заставлять мир приспосабливаться к этому. Сегодня же Крым все больше демонстрирует пределы этой силы. Территория, захваченная насилием, требует постоянного насилия, постоянных финансовых затрат, бесперебойной логистики, непрерывной лжи и постоянного страха. Украине удалось предъявить этот счет Москве. Поэтому Крым уже не является лишь символом российской агрессии. Он стал местом, где особенно отчетливо видно, насколько эта агрессия дорого обходится, насколько она уязвима и насколько политически токсична для человека, который сделал ее фундаментом своей власти.

Путин превратил Крым в собственную легенду. Украина превращает его в самую большую проблему Путина.