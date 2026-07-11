Знаменитый футболист сборной Украины внезапно решил завершить карьеру в 30 лет

Бывший нападающий сборной Украины и киевского "Динамо" Артем Беседин завершает профессиональную карьеру после ухода из чешского клуба "Артис Брно". Как пишет Футбол24, 30-летний форвард не стал искать новую команду и решил прекратить выступления.

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Последним клубом Беседина был "Артис Брно", за который он выступал с января 2025 года. В составе команды из второго дивизиона Чехии украинец провел 24 матча и забил один мяч. Летом 2026 года срок его контракта истек, после чего футболист объявил о завершении карьеры.

Большую часть своей карьеры Беседин провел в киевском "Динамо". С 2013 по 2023 год он сыграл за столичный клуб 143 матча, записал на свой счет 35 голов и 13 результативных передач. Вместе с киевлянами нападающий дважды становился чемпионом Украины, трижды выигрывал Кубок Украины и два раза завоевывал Суперкубок страны.

Также футболист выступал за харьковский "Металлист", кипрскую "Омонию" и казахстанский "Ордабасы". В составе "Омонии" он стал обладателем Кубка Кипра, а с "Ордабасы" выиграл чемпионат Казахстана в сезоне-2023.

За национальную сборную Украины Беседин провел 19 матчей и забил два гола. Самым памятным мячом в его международной карьере стал гол в ворота Сербии в ноябре 2019 года. На 93-й минуте встречи в Белграде форвард сравнял счет и помог украинской команде завершить отборочный турнир Евро-2020 без поражений, заняв первое место в своей группе.

Всего за карьеру Беседин выиграл девять крупных трофеев в трех странах: два чемпионства Украины, три Кубка Украины, два Суперкубка Украины, Кубок Кипра и чемпионат Казахстана.

Как сообщал OBOZ.UA, Беседин получил жуткую травму в дополнительное время матча 1/8 финала Евро-2020 против Швеции.

Через 10 минут после выхода на замену, в ногу Артему влетел Даниэльссон.

Судья после просмотра VAR удалил шведа, а Беседин отправился в больницу.

Позже стала известна степень травмы.

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