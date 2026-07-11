На Донбассе во время выполнения боевого задания погиб замкомандира полка полиции из Киевской области Дмитрий Артамонов. Фото

При выполнении боевого задания на фронте погиб полицейский из Бориспольского района Киевской области Дмитрий Артамонов. Жизнь этого мужественного воина оборвалась 19 мая 2026 года.

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Об этом сообщили в пресс-службе Бориспольской городской территориальной общины. Вечная память и слава Герою!

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"В бою за Украину, ее свободу, целостность и независимость, оставаясь верным военной присяге, погиб отважный защитник, настоящий патриот, лейтенант полиции, заместитель командира взвода полка полиции особого назначения "Корпус оперативно-внезапного действия" (стрелкового) Главного управления Национальной полиции в Киевской области 44-летний Дмитрий Артамонов", – говорится в сообщении.

Защитник Украины родился 12 июля 1981 года в городе Запорожье. После окончания местной общеобразовательной школы поступил в Запорожский национальный технический университет, где получил профессию инженера-механика.

Добрый, искренний, честный, с обостренным чувством справедливости – как по отношению к себе, так и к миру. По жизни относился ко всему позитивно, никогда и никого не обижал и в любой момент был готов протянуть руку помощи тем, кто в этом нуждался. Имел талант к изготовлению мебели, а душевный покой находил на рыбалке.

Почти всю жизнь прожил в родном Запорожье, где длительный период трудовой деятельности посвятил автомобильной сфере. В ноябре 2023 года переехал в Киевскую область и вступил в ряды Национальной полиции.

В июле 2025 года был направлен в состав армейского корпуса Сухопутных войск ВСУ. А уже в ноябре присоединился к Объединенной штурмовой бригаде Нацполиции "Лют". К сожалению, 19 мая 2026 года во время выполнения боевого задания в Донецкой области жизнь защитника оборвалась.

"В скорби склоняем головы, разделяя боль невосполнимой утраты вместе с родными и чтя светлую память достойного сына Украины", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, во время выполнения боевого задания на фронте погиб военный, уроженец Киева Илья Пархоменко. Он отдал самое дорогое – жизнь – за независимость и территориальную целостность Украины.

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