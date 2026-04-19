Добровольцем ушел на фронт еще в 2014: на войне погиб защитник со Львовщины Андрей Иващенко. Фото

На Сумщине погиб защитник со Львовщины Андрей Иващенко. Уроженец России, он с детства связал свою жизнь с Украиной – и стоял на ее защите до последнего вздоха.

Андрей добровольцем отправился на Донбасс в 2014 году, а в 2022-м – вернулся в строй. О потере рассказали в Дрогобычской районной военной администрации.

Что известно о Герое

Родился Андрей Иващенко 26 сентября 1984 года в Ростовской области (РФ). Когда он был еще маленьким, семья Иващенко переехала в Борислав, что на Львовщине. И вся жизнь Андрея с тех пор была связана с Украиной.

"В мирной жизни работал электрогазосварщиком. Имел активную гражданскую позицию. В 2014 году добровольцем отправился на фронт и до 2016 года защищал наше государство в зоне проведения АТО. Затем 1 апреля 2022 года снова стал в ряды Вооруженных Сил Украины", – рассказали в Дрогобычской РГА.

Службу Андрей Иващенко нес в должности стрелка в составе 5-го батальона 103-й отдельной бригады Сил территориальной обороны. Он с честью выполнял свой воинский долг до последнего вздоха.

Погиб Герой вблизи населенного пункта Будки Сумского района Сумской области. Последний свой бой он принял 7 февраля 2026 года.

На малую родину Андрей Иващенко вернулся только сейчас. 18 апреля Героя на щите встретили в Бориславской громаде.

Похоронят его 19 апреля на Аллее Героев городского кладбища в селе Попели.

