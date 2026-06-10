'Скрывать уже нет смысла': Трамп признался, что США по ночам вывозили иранскую нефть

Американский президент Дональд Трамп сообщил, что США тайно вывозили иранскую нефть через Ормузский пролив. Было транспортировано более 100 миллионов баррелей до момента, когда об этом узнал Иран.

Видео дня

Об этом Трамп сказал в среду, 10 июня, во время общения с журналистами в Овальном кабинете. Он отметил, что благодаря этому тайному экспорту цены на нефть удерживаются на уровне около 85 долларов за баррель, а не взлетели выше 200 долларов.

"Знаете, я могу сказать это сейчас, то, чего вы не знали. Знали ли вы, что мы вывозим миллионы баррелей нефти? Никто об этом не знает. Знаете, кто об этом не знает? Иран, вплоть до этого момента. Мы вывели прошлой ночью 22 судна. Поздно ночью, в темноте. Потому что у них нет радаров, потому что мы их разнесли вдребезги. Мы их вывели. Вот почему нефть стоит 85 долларов за баррель", – заявил президент США.

Он добавил, что решил рассказать об этом сейчас, поскольку Иран узнал о том, что произошло, и "скрывать уже нет смысла".

Трамп также написал в Truth Social, что в прошлом месяце он поручил американским вооруженным силам выполнить секретную миссию по сопровождению нефтяных танкеров и других торговых судов через Ормузский пролив.

"Сегодня я с радостью сообщаю, что благодаря этим усилиям более 100 МИЛЛИОНОВ баррелей нефти прошли через пролив и попали на открытый рынок. Более 200 коммерческих судов безопасно прошли через пролив", – написал он.

Президент США подчеркнул, что эта "чрезвычайно успешная операция" стала возможной благодаря тому, что именно Штаты контролируют Ормузский пролив, а не Иран.

"Их вооруженные силы потерпели поражение, а их экономика разрушена. Для Ирана все кончено!" – заявил Трамп.

По его мнению, Тегеран захочет заключить сделку, но это еще предстоит выяснить.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп сказал, что Ирану придется "заплатить цену" за то, что он так долго ведет переговоры по мирному соглашению. Это заявление прозвучало после обмена ударами между США и Ираном из-за сбития американского вертолета над Ормузским проливом.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!