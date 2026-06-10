'Есть позитивные сигналы': в МИД подтвердили подготовку встречи Зеленского и Мадьяра

Украинская сторона работает над подготовкой возможной встречи президента Владимира Зеленского с премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром. Сейчас есть положительные сигналы, что она состоится в ближайшее время.

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Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий. Его заявление прозвучало во время брифинга, который состоялся 10 июня.

Что известно о подготовке к встрече Зеленского и Мадьяра

По словам Тихого, подготовка к встрече Зеленского и Мадьяра продолжается, поэтому Украина рассчитывает, что переговоры на высшем уровне могут состояться уже в ближайшее время.

"Я не могу вам сказать о дате и месте, могу лишь подтвердить, что мы работаем над встречей между президентом Зеленским и премьер-министром Мадьяром и имеем положительные сигналы, что эта встреча может состояться в ближайшем будущем", – подчеркнул министр МИД.

Он добавил, что повестка дня будущих переговоров довольно понятна и предусматривает постепенную нормализацию двусторонних отношений.

В то же время в наиболее чувствительных вопросах, в частности относительно национальных меньшинств, уже удалось достичь определенного прогресса, а Будапешт поддерживает открытие первого переговорного кластера по вступлению Украины в ЕС.

Тихий проинформировал, что в Киеве также фиксируют изменение подходов Венгрии к отдельным аспектам поддержки Украины, включая санкционную политику и осуждение российских ударов.

Отдельно министр МИД сообщил, что продолжается работа над возвращением в санкционные списки ЕС российских граждан, которых ранее исключили по требованию венгерской стороны.

Напомним, Украина и Венгрия согласовали 11 пунктов относительно прав национальных меньшинств в Украине. Договоренности предусматривают изменения в сфере образования, а также расширение языковых, культурных и общественно-политических прав представителей нацменьшинств.

Как сообщал OBOZ.UA, Петер Мадьяр заявил о готовности своей страны присоединиться к мирному урегулированию войны между Украиной и Россией. В частности, Будапешт рассматривает возможность стать площадкой для проведения переговоров. Вместе с тем венгерская сторона имеет отдельную позицию относительно гарантий безопасности для Украины.

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