'Поражено российских целей почти на $40 млрд': Зеленский отметил первый год работы Сил беспилотных систем ВСУ. Видео

Украинские Силы беспилотных систем за первый год работы поразили российские цели на общую сумму почти 40 миллиардов долларов. Президент Владимир Зеленский заявил, что этот род войск уже стал примером для многих армий мира, а Украина продолжит наращивать его возможности.

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Об этом глава государства сказал в вечернем обращении. Также он подписал указ об установлении нового военного праздника — Дня Сил беспилотных систем, который отныне ежегодно будут отмечать 11 июня.

Украинские дроны нанесли России ущерб на десятки миллиардов долларов

По словам Зеленского, именно Украина первой в мире создала отдельный род войск, который специализируется на беспилотных системах. Президент подчеркнул, что развитие дроновых технологий позволило украинским военным достигать целей, которые ранее были чрезвычайно сложными или требовали значительных ресурсов.

"Только за год после создания группировки СБС уже поражено российских целей разного уровня на почти 40 миллиардов долларов. Самое важное, что это разные типы поражений и каждое добавляет нам возможности беречь жизни", – заявил Зеленский.

Президент отдельно отметил так называемые мидлстрайки – удары по целям в глубоком тылу противника. По его словам, благодаря работе Сил беспилотных систем украинские дроны уже могут доставать российскую военную логистику на всей временно оккупированной территории, а также наносить удары по объектам в приграничных регионах РФ.

Украина наращивает дальнобойные возможности

Во время обращения глава государства сообщил, чтозаслушал доклады Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и начальника Генерального штаба Андрея Гнатова о ситуации на фронте и реализации программ дальнобойных ударов.

Зеленский отметил, чтоплан украинских дальнобойных операций выполняется в соответствии с поставленными задачами. В частности, недавно украинские ракеты "Фламинго" поразили военный завод в российских Чебоксарах, расположенный примерно в 900 километрах от украинской границы. Также были нанесены удары по объектам нефтяной отрасли РФ и достигнуты результаты в Черноморском регионе.

Президент поблагодарил военных, сотрудников СБУ и украинскую разведку за проведенные операции.

"Я хочу отметить сегодня наших воинов на передовой: позиции сильные, и задачи выполняются. Особенно части ДШВ: 95-я, 80-я, 79-я бригада. Спасибо вам! Четвертая, 12-я и 14-я бригады Нацгвардии Украины – спасибо! Сто пятьдесят пятая механизированная, 25-я воздушно-десантная, 425-й штурмовой полк и каждое из подразделений СБС – спасибо вам!", – сказал Зеленгский.

ПВО, дипломатия и саммиты остаются приоритетами

Отдельное внимание во время совещания с дипломатической командой уделили выполнению договоренностей с международными партнерами после саммитов в форматах NB8 и E3.

По словам Зеленского, приоритетами Украины остаются усиление противовоздушной обороны, защита энергетической инфраструктуры и активизация дипломатических усилий для достижения справедливого мира.

"Партнеры готовы помогать, и в частности ПВО. Именно ПВО, энергетика, активизация дипломатии – это три приоритета Украины", – подчеркнул президент.

Президент также сообщил о подготовке к ключевым международным мероприятиям лета – саммитов Европейского Союза, "Группы семи" и НАТО. Он подчеркнул, что Украина рассчитывает на конкретные решения и результаты от каждой из этих встреч.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине официально появился новый ежегодный профессиональный праздник – День Сил беспилотных систем. Соответствующий указ главы государства предусматривает празднование нового праздника, Дня СБС, уже в среду, 11 июня. Новый праздник касается не только операторов беспилотников, но и всех военнослужащих и специалистов, которые занимаются разведкой, планированием операций, разработкой технологий, управлением миссиями и поражением целей как на передовой, так и в глубоком тылу противника.

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