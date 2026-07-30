Добровольно перешел на сторону оккупантов: жителя Чернигова осудили за государственную измену

Жителя города Чернигов приговорили к 15 годам лишения свободы за государственную измену. В 2022 году он пошел на службу к российским оккупантам после захвата врагом Каховки в Херсонской области.

Видео дня

Об этом сообщили в Черниговской областной прокуратуре. Гражданина признали виновным в государственной измене и добровольном занятии должности в незаконном правоохранительном органе на временно оккупированной территории (ч. 2 ст. 111, ч. 7 ст. 111-1 УК Украины).

Подробности дела

Фигурант, который ранее работал охранником в магазине "АТБ" и входил в состав общественного формирования по охране порядка "Щит", добровольно перешел на службу в созданный оккупантами незаконный правоохранительный орган – "отдел полиции города Каховка".

В его рядах мужчина выполнял функции охраны общественного порядка в интересах оккупационных властей, чем способствовал укреплению российского контроля над территорией.

Обвинение доказало, что он делал это из корыстных и идеологических мотивов, имея пророссийские взгляды.

По результатам судебного разбирательства и оценки представленных прокурором доказательств, Деснянский районный суд города Чернигова назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет с лишением права занимать какие-либо должности в органах государственной власти Украины сроком на 15 лет и с конфискацией имущества.

Досудебное расследование проводило Управление СБУ в Черниговской области. На момент публикации приговор суда еще не вступил в законную силу.

Как сообщал OBOZ.UA, 39-летнего прокремлевского пропагандиста и политэксперта Михаила Шпира из Ивано-Франковска приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества за государственную измену и коллаборационную деятельность. После начала полномасштабного вторжения на оккупированной Херсонщине он получил от оккупантов руководящую "должность", на которой работал на врага, призывал к уничтожению Украины и украинцев и насаждал вражеский режим.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!