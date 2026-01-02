До семи градусов мороза: синоптики рассказали, какой погоды ждать в Украине на выходных. Карта

Первые январские выходные принесут украинцам неустойчивую погоду с осадками и похолоданием. В субботу большинство регионов накроют дожди или снег. Уже ночью морозы распространятся почти на всю территорию страны. В воскресенье осадки отступят, однако ночные морозы останутся.

Прогноз погоды на выходные обнародовали синоптики Укргидрометцентра. По данным специалистов в последние дни недели стоит ожидать осадков и ночных морозов.

Погода в Украине в субботу

В субботу, 3 января почти по всей территории Украины синоптики прогнозируют осадки в виде дождя, а иногда снега. Поэтому в Николаевской, Запорожской, Херсонской, Одесской областях ожидаются дожди. В остальных областях ожидается снег, или снег с дождем.

В течение дня "минус" ожидается только в Киевской и Черкасской областях. Там термометры покажут от -1 до +1 градуса. Ночью мороз ожидается и на остальной территории, кроме Донецкой и Луганской областей, синоптики прогнозируют от -1 до -6 градусов.

Погода в Украине в воскресенье

Воскресенье, 4 января будет малооблачным для жителей большинства украинских регионов. Только в Николаевской, Одесской, Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях возможны осадки.

Последний день недели будет морозным для жителей Житомирской, Донецкой, Николаевской и Киевской областей, где синоптики прогнозируют от -2 до +1 градуса. В то же время ночью по всей территории Украины ожидается от -1 до -7 градусов ночью.

Как сообщал OBOZ.UA, в карпатском высокогорье сугробы снега уже превысили метр высотой. На горе Поп-Иван Черногорский облачно, ограниченная видимость, снег, ветер юго-западный 13 м/с, температура воздуха -18 градусов.

Кроме того напомним, на западе Украины наступила настоящая зимняя погода: регион накрыли снега, а из-за сильных порывов ветра снегопад превратился в мощную метель.

