До 15 градусов тепла и без осадков: синоптики дали прогноз погоды на субботу, 2 марта

Погода в Украине в субботу, 2 марта, преимущественно будет теплой – в южных и западных регионах температура воздуха днем поднимется до +15 градусов. Осадков в ближайшие дни дня на территории стране не ожидается.

Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра. Как отметили синоптики, в субботу в Украине будет сухо, а в воскресенье, 3 марта, небольшой дождь возможен на западе Украине.

Ветер в субботу будет юго-восточного и восточного направления от 5 до 10 м/с. В воскресенье на востоке страны местами возможны порывы ветра 15-18 м/с.

Температура воздуха в западных регионах днем будет от +12 до +15 градусов, а на Закарпатье ожидается потепление до +17. Ночью на западе +6..+4.

В южных областях Украины 2 марта днем +10..+12, ночью будет +4..+1. В центре и на севере в субботу прогнозируют от +7 до +9, ночью будет от +3 до -3 градусов. В восточных регионах государства днем прогнозируют +7..+9, ночью будет -1..-4.

На Киевщине 2 марта прогнозируют переменную облачность, без осадков. Температура ночью +2..-3 градуса, днем +6..+11. В Киеве ночью около 0 градусов, днем +8..+10.

Как сообщал OBOZ.UA, синоптик Наталья Диденко казала, что в выходные, 2 и 3 марта, в Украине немного похолодает, а также ожидаются порывы ветра. Днем прогнозируется плюсовая температура воздуха. Осадков по Украине почти не прогнозируется.

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