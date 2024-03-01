В Украине немного похолодает, будут порывы ветра: синоптик рассказала, чего ждать. Карта

В выходные, 2 и 3 марта, в Украине немного похолодает, а также ожидаются порывы ветра. Днем прогнозируется плюсовая температура воздуха.

Осадков по Украине почти не прогнозируется. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

В субботу, 2 марта, в Украине ожидается сухая погода, лишь в Карпатах возможны небольшие дожди. Температура днем будет колебаться от +7 до +12 градусов, на западе страны может быть немного теплее – от +12 до +16 градусов.

В воскресенье, 3 марта, температура немного снизится. Днем ожидается от +4 до +9 градусов, на западе – от +7 до +13 градусов. Дожди возможны только в западных областях, на остальной территории Украины будет сухо.

Ветер в выходные будет дуть с юго-востока, с порывами до 15-20 м/с в восточных областях.

В Киеве в субботу и воскресенье ожидается сухая погода. 2 марта в столице температура будет около +9 градусов, а в воскресенье снизится до +5, +6 градусов.

Напомним, на вершинах Украинских Карпат в первый день весны, 1 марта 2024 года, держалась зимняя погода. Там все еще лежал снег.

Как писал OBOZ.UA:

– В первый месяц весны 2024 года температура воздуха ожидается выше нормы. Однако не обойдется без заморозков. Похолодание прогнозируется уже после 9 марта.

– В некоторых областях после 8-9 марта есть вероятность выпадения мокрого снега.

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