Для непрерывного цветения: как правильно размножать лаванду

Лаванда – не просто ароматное растение, а настоящее украшение сада. Она цветет обильно, привлекает пчел и бабочек, а ее цветы можно использовать для изготовления чаев, саше или натурального мыла. Если вы мечтаете о бесконечном море сиреневых соцветий, секрет прост: размножайте лаванду.

Это легко, эффективно и гарантирует постоянное обновление кустов в течение многих лет. Эксперты рассказали о правилах размножения лаванды.

Когда лучше размножать лаванду

Самый благоприятный период для размножения – лето, с июня по сентябрь, когда растение активно растет.

В это время берут мягкие (молодые) черенки – гибкие и сочные побеги текущего года. Осенью или зимой для размножения подходят одревесневшие черенки – более зрелые, крепкие ветки.

Важно: нельзя размножать запатентованные сорта лаванды – на этикетке они обозначаются специальными символами. Выбирайте только обычные, незащищенные виды.

Размножение лаванды черенками в почве

Это самый надежный способ получить новые саженцы.

Выберите здоровые побеги без вредителей и болезней.

Срежьте несколько черенков длиной 8–12 см чистым секатором.

Удалите нижние листья, оставив только верхушку.

Приготовьте легкий субстрат – песок или смесь грунта с перлитом (1:1).

По желанию обмакните срез в порошок стимулятора корнеобразования.

Посадите черенки в небольшой горшок, слегка уплотнив землю.

Полейте и поставьте горшок в светлое место без прямых солнечных лучей.

Через 2–3 недели образуются тонкие корешки. Когда они окрепнут, каждый черенок можно осторожно пересадить в собственный горшок диаметром 10 см.

Размножение в воде

Этот метод еще проще – не требует грунта.

Срежьте несколько черенков длиной 8–10 см. Снимите нижние листья.

Поместите черенки в стакан с водой. Меняйте воду каждые 2–3 дня.

Держите стакан на подоконнике в рассеянном свете.

Через несколько недель появятся первые белые корешки. Когда они достигнут длины 2–3 см, пересадите молодые растения в небольшие горшки с рыхлой почвой.

Размножение отводками (слоением)

Этот способ подходит для взрослых кустов лаванды и не требует горшков или инструментов.

Выберите низкий побег, который легко пригибается к земле. На нижней стороне побега сделайте небольшой надрез ногтем или ножом.

Прижмите эту часть к почве и зафиксируйте камнем или булавкой. Через несколько недель на месте надреза образуются собственные корни. Когда новое растение окрепнет, его можно отделить от материнского куста и пересадить.

Уход за молодыми саженцами

После укоренения важно не переувлажнять почву – лаванда не любит застоя воды.

Поливайте умеренно, только когда верхний слой почвы подсыхает. Избегайте прямого солнца в первые недели, чтобы саженцы не завяли.

Через несколько месяцев молодые растения станут полноценными кустиками, которые можно высаживать в открытый грунт весной или в начале лета.

