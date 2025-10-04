Названы пять растений, которые легко вырастить и которые украсят ваш двор зимой

Эксперт по садоводству поделился своими пятью любимыми растениями, которые не требуют особого ухода и придадут цвета и яркости вашему открытому пространству (двору или саду) в течение следующих зимних месяцев.

Видео дня

Опытный садовник, который известен своим 114 000 подписчикам в TikTok как @gardening.with.ish, также дал советы по уходу за ними в течение года.

Для начала он рекомендовал кусты гебе, поскольку эти вечнозеленые кустарники могут хорошо расти как на солнечном месте, так и в тени. Он объяснил, что с конца лета до осени они имеют "удивительные фиолетовые цветы".

Кипарисовик горохоплодный Санголд также является отличным вариантом, поскольку он "вырастает лишь примерно на пять-десять сантиметров в год. "Это скорее почвопокровное растение, в отличие от тех высоких, массивных деревьев. Вы можете посадить ее прямо перед бордюрами, просто чтобы придать немного формы и текстуры", – объяснил блогер.

Еще один вариант – чойзия — это вечнозеленое растение с "всплеском аромата и белых цветов весной". Она может достигать размеров примерно два на два метра и является "невероятно морозостойкой". Эти растения любят как полное солнце, так и частичное, а это значит, что они "достаточно универсальны".

Гейхеры также являются отличным выбором, они "невероятно теневыносливые, а также вечнозеленые". "Вы можете найти их также в зеленом, красном и насыщенном фиолетовом цветах", – рассказал эксперт.

Другое предложение садовника включает морозник – низкорослое вечнозеленое растение, которое предлагает "удивительные вспышки белых, красных или розовых цветов зимой". Он сказал, что это отличный вариант, если вы хотите добавить немного "праздничного цвета" в свой сад в самые холодные месяцы.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, какие комнатные растения размножают осенью.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.