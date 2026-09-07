Для детей, пострадавших от войны: открыта регистрация на вторую осеннюю смену "Блогер Кемпа" от Фонда Рината Ахметова

Фонд Рината Ахметова открывает набор на вторую осеннюю смену "Блогер Кемп". К участию приглашаются дети в возрасте от 12 до 16 лет, пострадавшие в результате российской военной агрессии против Украины. Проект реализуется в рамках инициативы "Ринат Ахметов – Детям. Мирный отдых детям Украины". В "Блогер Кемпе" создана безопасная среда для развития молодежи, чтобы ребята могли восстановить душевное здоровье и психологически перезагрузиться.

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Особенностью второй осенней смены станет образовательное направление – STEM-занятия, сочетающие науку, технологии, инженерию и математику. Программа построена на практических заданиях, командном взаимодействии и работе с современными технологиями, чтобы помочь подросткам раскрыть свой потенциал, приобрести новые знания и отвлечься от стресса.

Вторая осенняя смена продлится с 23 октября по 1 ноября 2026 года.

Регистрация по ссылке.

К участию в лагере приглашаются:

– дети, которые были возвращены из депортации;

– дети, потерявшие родителей во время войны;

– дети военнослужащих, участников боевых действий, ветеранов;

– дети из приемных семей и детских домов семейного типа;

– дети опекунов и усыновителей;

– дети из многодетных семей;

– дети, проживающие на территории, где ведутся активные боевые действия;

– дети с деоккупированных территорий;

– дети, пострадавшие от боевых действий.

Участие в проекте бесплатное.

Фонд Рината Ахметова позаботился обо всём необходимом, чтобы ребёнок мог полностью сосредоточиться на развитии, общении и отдыхе, не отвлекаясь на бытовые вопросы в лагере. Дети проживают в современных комфортабельных номерах, питание организовано по системе "шведский стол". Для активного отдыха на территории есть профессиональное футбольное поле, баскетбольная и волейбольная площадки, современные игровые зоны и бассейн. Участников также ждет насыщенная программа: квесты, творческие мастер-классы, туристические походы, спортивные соревнования и тематические вечеринки.

Благодаря лагерям уже более 5 тысяч детей со всей Украины приняли участие в программе, отдохнули и получили психологическую помощь. Всего в рамках программы "Ринат Ахметов – Детям" разностороннюю поддержку получили почти 6 миллионов детей.

Более подробную информацию можно получить по бесплатному номеру горячей линии Фонда: 0800 509 001.