Для детей, пострадавших от войны: открыта регистрация на вторую осеннюю смену "Блогер Кемпа" от Фонда Рината Ахметова
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Фонд Рината Ахметова открывает набор на вторую осеннюю смену "Блогер Кемп". К участию приглашаются дети в возрасте от 12 до 16 лет, пострадавшие в результате российской военной агрессии против Украины. Проект реализуется в рамках инициативы "Ринат Ахметов – Детям. Мирный отдых детям Украины". В "Блогер Кемпе" создана безопасная среда для развития молодежи, чтобы ребята могли восстановить душевное здоровье и психологически перезагрузиться.
Особенностью второй осенней смены станет образовательное направление – STEM-занятия, сочетающие науку, технологии, инженерию и математику. Программа построена на практических заданиях, командном взаимодействии и работе с современными технологиями, чтобы помочь подросткам раскрыть свой потенциал, приобрести новые знания и отвлечься от стресса.
Вторая осенняя смена продлится с 23 октября по 1 ноября 2026 года.
Регистрация по ссылке.
К участию в лагере приглашаются:
– дети, которые были возвращены из депортации;
– дети, потерявшие родителей во время войны;
– дети военнослужащих, участников боевых действий, ветеранов;
– дети из приемных семей и детских домов семейного типа;
– дети опекунов и усыновителей;
– дети из многодетных семей;
– дети, проживающие на территории, где ведутся активные боевые действия;
– дети с деоккупированных территорий;
– дети, пострадавшие от боевых действий.
Участие в проекте бесплатное.
Фонд Рината Ахметова позаботился обо всём необходимом, чтобы ребёнок мог полностью сосредоточиться на развитии, общении и отдыхе, не отвлекаясь на бытовые вопросы в лагере. Дети проживают в современных комфортабельных номерах, питание организовано по системе "шведский стол". Для активного отдыха на территории есть профессиональное футбольное поле, баскетбольная и волейбольная площадки, современные игровые зоны и бассейн. Участников также ждет насыщенная программа: квесты, творческие мастер-классы, туристические походы, спортивные соревнования и тематические вечеринки.
Благодаря лагерям уже более 5 тысяч детей со всей Украины приняли участие в программе, отдохнули и получили психологическую помощь. Всего в рамках программы "Ринат Ахметов – Детям" разностороннюю поддержку получили почти 6 миллионов детей.
Более подробную информацию можно получить по бесплатному номеру горячей линии Фонда: 0800 509 001.