Для чего нужен маленький ящичек под духовкой: неожиданное открытие

Выдвижной ящик под духовкой – одна из самых непонятных частей современной кухни. Большинство людей используют его, не задумываясь истинное назначение, просто как удобное место для посуды.

На самом деле, в большинстве случаев ящик под духовкой никогда не был разработан как место для хранения, а скорее выполняет совсем другую функцию, которая может быть решающей для безопасности, энергоэффективности и качества приготовления пищи, пишет OBOZ.UA.

Неправильное использование может привести к повреждению контейнера, неисправности прибора или даже опасным ситуациям в быту. Именно поэтому важно понимать, что на самом деле означает этот выдвижной ящик и как его правильно использовать.

Истинное предназначение ящика под духовкой

Ящик под духовкой часто не является обычным местом для хранения. Во многих моделях это ящик для подогрева, предназначенный для поддержания тепла приготовленной пищи.

Его внутренняя часть разработана для выдерживания высоких температур, но не для длительного хранения металлических или даже пластиковых предметов. Когда вы ставите внутрь кастрюли, крышки или противня, эти предметы могут препятствовать надлежащей циркуляции тепла.

В результате этого она перегревается, что может сократить срок службы духовки. Кроме того, материалы, которые не являются термостойкими, со временем деформируются или повреждаются.

Риски безопасности, которые большинство людей игнорируют

Если в ящике хранятся легковоспламеняющиеся материалы или предметы с остатками жира, высокие температуры могут вызвать пожар. Существует опасность перегрева или даже пожара.

Многие пользователи не замечают этого, поскольку тепло накапливается постепенно. Также ошибочно загруженный контейнер может препятствовать надлежащему закрытию ящика, что влияет на стабильность духовки и увеличивает риск механических поломок.

