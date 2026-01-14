'Держитесь, мы с вами': 'Укрзализныця' остановила поезд вне графика ради больной девочки

Обычно поезд №7720 "Хмельницкий – Киев" не останавливается на станции Коржевцы в Хмельницком районе. В расписании этого поезда на указанной станции официальной стоянки нет. Но когда к железнодорожникам обратилась мама больной девочки с просьбой сделать исключение и остановить поезд, чтобы девочка успела к врачам на операцию, это было сделано.

Видео дня

Таким образом "Укрзализныця" помогла матери с лежачей больной девочкой добраться до "Охматдета" в Киеве. А неожиданная история Ирины Власенко и ее дочери Вики быстро вирусится в украинских сегментах соцсетей.

Что произошло

11 января в соцсети Threads появилось сообщение Ирины с просьбой остановить поезд на указанной станции. Женщина объяснила, что приобрела билет с отправкой из Хмельницкого, но "из-за морозов и метели нас некому с дочкой отвезти к поезду".

Довольно показательно, что первые же комментарии под этим сообщением были скептическими – мол, поезд не такси, нечего и надеяться на его остановку вне маршрута и графика.

Но вскоре откликнулась локомотивная бригада поезда №772.

"Да, мы сделаем остановку по станции Коржевцы для вашей посадки. Держитесь, мы с вами. Желаем здоровья ребенку", – отметили железнодорожники. А "Укрзализныця", которая одобрила решение бригады, отдельно предупредила пассажиров, что из-за этого "возможны задержки".

Что говорит Ирина

Мама больной девочки говорит, что звонила на "горячую линию", писала в сети, не зная, чего ожидать. А когда ей ответили железнодорожники, что остановят поезд, женщина расплакалась.

Уже 12 января Ирина Власенко подтвердила: поезд действительно сделал незапланированную остановку, и они с Викой смогли сесть в вагон в Коржевцах.

Неизлечимая болезнь

Виктория получила травму в детском саду в апреле прошлого года. После неудачного лечения в Хмельницкой области у девочки развился остеомиелит. По словам Ирины, это уже неизлечимая болезнь на всю жизнь, но вполне возможна ремиссия длиной во всю жизнь – жизнь без постоянной боли.

Так или иначе, но для соответствующего медицинского вмешательства и длительной реабилитации ребенка направили в киевскую клинику "Охматдет".

Ирина также рассказала, что отец девочки – украинский военный, который пропал без вести во время войны.

Поезд не такси

Ирина говорит, что в те дни в Хмельницкой области только часть дорог "к отдельным селам" расчистили от снега. В некоторых местах Староостропольского района автомобили застревали в снежных сугробах, их приходилось вытаскивать тракторами.

Вечером накануне поездки в больницу, водитель, который должен был везти семью в областной центр на поезд, сообщил, что авто не сможет выехать. До отправки поезда оставалось всего несколько часов ночи.

И просьбу Ирины в сети, несмотря на первые негативные комментарии о том, что "поезд не такси", активно поддержали и разнесли по другим соцсетям пользователи. Соответственно, на вирусное сообщение отреагировали и железнодорожники, и простые украинцы.

Как сообщал OBOZ.UA, на части Киевщины, которая была обесточена из-за российских обстрелов, заработали первые так называемые вагоны несокрушимости – аналог "Пунктов несокрушимости" ГСЧС, где можно "согреться, зарядить гаджеты, присоединиться к интернету и выпить бесплатного чая".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!