"Держитесь, мы с вами": "Укрзализныця" остановила поезд вне графика ради больной девочки
Обычно поезд №7720 "Хмельницкий – Киев" не останавливается на станции Коржевцы в Хмельницком районе. В расписании этого поезда на указанной станции официальной стоянки нет. Но когда к железнодорожникам обратилась мама больной девочки с просьбой сделать исключение и остановить поезд, чтобы девочка успела к врачам на операцию, это было сделано.
Таким образом "Укрзализныця" помогла матери с лежачей больной девочкой добраться до "Охматдета" в Киеве. А неожиданная история Ирины Власенко и ее дочери Вики быстро вирусится в украинских сегментах соцсетей.
Что произошло
11 января в соцсети Threads появилось сообщение Ирины с просьбой остановить поезд на указанной станции. Женщина объяснила, что приобрела билет с отправкой из Хмельницкого, но "из-за морозов и метели нас некому с дочкой отвезти к поезду".
Довольно показательно, что первые же комментарии под этим сообщением были скептическими – мол, поезд не такси, нечего и надеяться на его остановку вне маршрута и графика.
Но вскоре откликнулась локомотивная бригада поезда №772.
"Да, мы сделаем остановку по станции Коржевцы для вашей посадки. Держитесь, мы с вами. Желаем здоровья ребенку", – отметили железнодорожники. А "Укрзализныця", которая одобрила решение бригады, отдельно предупредила пассажиров, что из-за этого "возможны задержки".
Что говорит Ирина
Мама больной девочки говорит, что звонила на "горячую линию", писала в сети, не зная, чего ожидать. А когда ей ответили железнодорожники, что остановят поезд, женщина расплакалась.
Уже 12 января Ирина Власенко подтвердила: поезд действительно сделал незапланированную остановку, и они с Викой смогли сесть в вагон в Коржевцах.
Неизлечимая болезнь
Виктория получила травму в детском саду в апреле прошлого года. После неудачного лечения в Хмельницкой области у девочки развился остеомиелит. По словам Ирины, это уже неизлечимая болезнь на всю жизнь, но вполне возможна ремиссия длиной во всю жизнь – жизнь без постоянной боли.
Так или иначе, но для соответствующего медицинского вмешательства и длительной реабилитации ребенка направили в киевскую клинику "Охматдет".
Ирина также рассказала, что отец девочки – украинский военный, который пропал без вести во время войны.
Поезд не такси
Ирина говорит, что в те дни в Хмельницкой области только часть дорог "к отдельным селам" расчистили от снега. В некоторых местах Староостропольского района автомобили застревали в снежных сугробах, их приходилось вытаскивать тракторами.
Вечером накануне поездки в больницу, водитель, который должен был везти семью в областной центр на поезд, сообщил, что авто не сможет выехать. До отправки поезда оставалось всего несколько часов ночи.
И просьбу Ирины в сети, несмотря на первые негативные комментарии о том, что "поезд не такси", активно поддержали и разнесли по другим соцсетям пользователи. Соответственно, на вирусное сообщение отреагировали и железнодорожники, и простые украинцы.
