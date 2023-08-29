День памяти погибших защитников Украины: как отмечают и к чему приурочена дата

29 августа чтят память защитников Украины, погибших в борьбе за независимость и территориальную целостность. Дата приурочена к событиям, произошедшим в конце августа 2014 года – именно на эти дни пришелся пик Иловайской трагедии.

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Конечно, это не единственный день, когда мы вспоминаем и чтим защитников и защитниц. Однако именно Иловайские события были ключевыми на начальном этапе российско-украинской войны, горячая фаза которой продолжается и ныне. Это особый день, повод еще раз вспомнить и поблагодарить тех, кто отдал жизнь на независимость. OBOZREVATEL рассказывает о ключевых событиях Иловайской трагедии.

Хронология событий

18 августа 2014 года украинские силы вошли в город Иловайск и взяли под контроль большую часть территории населенного пункта. Силы состояли в основном из добровольческих батальонов.

В ночь с 23 на 24 августа 2014 произошло самое масштабное на начальной фазе войны прямое вторжение российских вооруженных сил на территорию Украины. Москва не имела в планах "сдавать" важный стратегический пункт, поэтому бросила против украинцев регулярные войска: 3500 человек личного состава, до 60 танков, до 320 БМП, до 60 пушек, до 45 минометов и 5 противотанковых ракетных комплексов. Практически добровольческим формированием противостояли девять батальонно-тактических групп ВС РФ.

24-25 августа в оцепление врага попали батальоны МВД Украины "Днепр-1", "Миротворец", "Свитязь", "Херсон", "Ивано-Франковск", Нацгвардии "Донбасс" и силы сектора "Б".

Ситуация стала критической 28 августа. Состоялись переговоры о гарантиях безопасности и организации безопасных гуманитарных коридоров, чтобы украинцы смогли по согласованным маршрутам выйти из окружения. Но все мы знаем цену российским договоренностям. Полномасштабная война показала, что слова окупантов и российских властей ничего не значат. Путинский "зеленый коридор" из Иловайска стал для украинцев дорогой смерти.

Утром 29 августа (в 8:15) украинцы начали выходить из города организованными колоннами по согласованным с оккупантами маршрутам. Российские войска открыли огонь, расстреляв тех, кто шел по "зеленому коридору".

Официальные данные свидетельствуют, что во время Иловайской трагедии 366 украинцев погибли, 429 получили ранения, еще 300 попали в плен.

День памяти жертв Иловайского котла

В 2019 году дата 29 августа официально стала Днем памяти защитников, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность.

Путь украинских воинов пролегал через подсолнечные поля, поэтому символом памяти стал именно подсолнечник.

Общественная память о героях будет жить сквозь столетия. Те, кто отдал жизнь за свободу и независимость, заслуживают наивысшего уважения и почтения.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Буче Киевской области установили инсталляцию в память о погибших от рук оккупантов.

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