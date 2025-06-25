'День начали не с кофе': Порошенко рассказал о разговорах с неравнодушными львовянами

Петр Порошенко поделился в соцсетях фото со встреч с жителями Львова.

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"Во Львове день начали не с кофе, а со встреч. Часть из них не была запланированной, но очень полезной. На улице встретили неравнодушных львовян. Поговорили о наболевшем – проблемах, на которые государство закрывает глаза", – рассказал он.

"Украинцы никогда не будут молчать, когда их что-то не устраивает. Многообразие мнений – это еще одна черта, которая отличает нас от соседей", – отметил он.

Порошенко также рассказал о встрече с местными общественными деятелями, родными погибших, пленных и пропавших без вести.

"Важно слышать людей, знать, какие проблемы их волнуют и какие решения они предлагают. Подискутировали на важные темы, которые интересуют общественность, в частности о дипломатии и обороне", – отметил он.

"О чем именно говорили: о важности качественного международного представительства, а не дипломатии "5-6 менеджеров". О направлении всех денег на нужды украинской армии, а не на предвыборные программы. Это касается и возвращения НДФЛ в громады, и обеспечения качественных линий обороны. О том, как защитить каждого воина на "нуле". О сворачивании реформы децентрализации и о том, какие угрозы это несет для развития городов, поселков и сел Украины", – подчеркнул пятый президент Украины.

"Рад, что наши позиции находят отклик среди львовян. Что мы отстаиваем общие идеи. Потому что только так, в единстве, мы сможем менять Украину и вести ее к миру", – отметил он.

"Спасибо за невероятную поддержку и вашу позицию, друзья", – написал Порошенко.