Дедлайн 5 июня: продлят ли сроки прохождения ВВК для ограниченно годных и что будет с нарушителями

В Украине, до 5 июня, все ограниченно годные граждане должны пройти военно-врачебную комиссию. Продление срока прохождения ВВК для этих лиц не предусматривается. В случае нарушения будет применяться штраф. OBOZ.UA рассказывает об этом подробнее.

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Как проинформировал в своем Telegram-канале народный депутат Александр Федиенко, срок прохождения ВВК для ограниченно годных продлевать не будут, он продлится до 5 июня.

"Информирую, что до 5 июня все ограниченно годные должны повторно пройти военно-врачебную комиссию. Продление срока ВВК для ограниченно годных не предвидится", – говорится в сообщении.

Что ждет нарушителей

По словам начальник отдела воинского учета и бронирования Виктора Полторакина, граждане, которые пренебрегают правилами, могут автоматически оказаться в розыске.

Согласно закону №4235-IX, принятому в феврале 2025 года, лица Украины в возрасте от 25 до 60 лет, которые до 4 мая 2024 года прошли ВВК и были признаны ограниченно годными к военной службе, непригодными в мирное время или ограниченно годными в военный период, обязаны до 5 июня 2025 года пройти повторный медицинский осмотр.

Его цель – обновить информацию о состоянии здоровья и определить степень пригодности таких лиц к службе в ВСУ. Закон также предусматривает новую процедуру ведения учета военнообязанных и оценки их здоровья.

Полторакин отметил, что до окончания срока осталось мало времени и порекомендовал успеть пройти ВВК до 5 июня, ведь в противном случае нарушителей будут привлекать к административной ответственности, сумма штрафа достигает от 17 тыс. грн

Представитель ТЦК объяснил, что граждане могут автоматически попасть в розыск. Хотя пока официальных разъяснений нет, он вспомнил о похожем случае: ранее лица, которые вовремя не обновили свои данные, системой "Обериг" автоматически обозначались в розыске.

"У представителя полиции, который останавливает человека и видит, что он в розыске, есть основание остановить и доставить его в ТЦК и СП для составления протокола, вынесения постановления и привлечения к админответственности. Дополнительно сообщаю, что человек, который объявлен в розыск, не может быть зачислен предприятием на специальный учет, то есть забронирован", – подчеркнул Полторакин.

Он также добавил, что военнообязанные могут узнать свою степень пригодности к службе двумя способами. Во-первых, эта информация указана в военно-учетном документе, таком как временное удостоверение военнообязанного, офицера запаса или же в военном билете советского образца, который до сих пор считается действительным.

"Если по каким-либо причинам гражданин не может разобраться, можно зайти в приложение "Резерв+", и там у каждого указана степень годности к военной службе. Получить направление для прохождения ВВК можно через ТЦК и СП или в приложении "Резерв+", – добавил представитель ТЦК.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине за уклонение от мобилизации предусмотрена ответственность – как административная, так и уголовная. Особенно суровое наказание грозит тем, кто без уважительной причины не появляется после получения повестки на отправку в учебную часть.

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