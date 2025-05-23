Могут ли конфисковать имущество за уклонение от мобилизации: объяснение

В Украине за уклонение от мобилизации предусмотрена ответственность – как административная, так и уголовная. Особенно суровое наказание грозит тем, кто без уважительной причины не появляется после получения повестки на отправку в учебную часть.

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OBOZ.UA напоминает, что в условиях действия военного положения и всеобщей мобилизации, которая продлена до 6 августа 2025 года, каждый, кто получил повестку, обязан явиться в указанный территориальный центр комплектования в установленный срок. Иначе есть риск столкнуться не только со штрафами, но и с конфискацией имущества.

Какое наказание предусмотрено законом

Согласно законам Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" и "О воинской обязанности и военной службе", за нарушение правил воинского учета и мобилизации могут налагаться административные штрафы в размере от 17 000 до 25 500 гривен. Если гражданин уклоняется даже после официального вызова и прохождения медицинской комиссии, его могут привлечь к уголовной ответственности.

Уголовная ответственность грозит тем, кто уже был признан годным к службе, получил "боевую повестку" на отправку, но без уважительных причин не явился. В таком случае человеку грозит не только штраф или розыск, но и тюремное заключение.

В случае неуплаты штрафа возможно открытие исполнительного производства, в рамках которого возможно принудительное взыскание средств, в частности с банковских счетов. Однако сама по себе конфискация имущества не является непосредственным наказанием за уклонение от мобилизации или нарушение правил воинского учета. Однако соответствующие рычаги могут применять, в частности в случае неуплаты штрафа в течение 15 дней с момента его получения.

Когда возможно изъятие имущества

Конфискация движимого или недвижимого имущества применяется только по решению суда и в рамках исполнительного производства, в основном, если сумма долга превышает 160 000 гривен. В то же время существует перечень вещей, которые не могут быть изъяты ни в коем случае, как отмечают в Министерстве юстиции:

средства гигиены, постельное белье, посуда;

все детские вещи, одежда и обувь;

лекарства, очки и другие изделия медицинского назначения;

мебель (по одной кровати и стулу на каждого человека, один стол и один шкаф на семью);

один холодильник на семью, один телевизор, персональный компьютер на семью, а на каждого человека - по одному мобильному телефону;

запас питьевой воды, продукты, необходимые для личного потребления, но из расчета на три месяца, или деньги, необходимые для их приобретения;

имущество и книги, которые используются для осуществления ритуальных обрядов или профессиональных занятий, если они являются единственным источником дохода;

топливо, которое используется для приготовления повседневной пищи и отопления жилого помещения;

вспомогательные средства реабилитации, обеспечивающие компенсацию или устранение стойких ограничений жизнедеятельности людей с инвалидностью;

призы, награды, почетные и памятные знаки.

Также не конфискуется единственный в собственности автомобиль, хотя при этом нарушителя могут объявить в розыск.

Как сообщал OBOZ.UA, военнообязанным украинцам, которые имеют зафиксированные нарушения правил воинского учета, могут отказать в предоставлении брони. Основанием может стать неявка в ТЦК и СП в нужные сроки, необновление своих данных, статус "в розыске" и т.д.

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