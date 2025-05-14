'Давайте помолимся за мир': Папа Римский Лев XIV заявил о готовности стать посредником для прекращения войн в мире

Папа Римский Лев XIV заявил о готовности Святого Престола выступить посредником в переговорах между странами, которые находятся в состоянии войны. С такой инициативой он выступил во время аудиенции для паломников в рамках Юбилея Восточных Церквей в Ватикане.

Видео дня

Об этом сообщает Vatican News. Глава Католической церкви обратился к мировым лидерам с призывом встретиться, вести диалог и прекратить вооруженные конфликты, среди которых - и война в Украине.

Так, Папа Римский призвал молиться за мир, который является "примирением, прощением и отвагой перевернуть страницу и начать заново". Он заверил, что будет прилагать все усилия, чтобы этот мир распространялся.

По его словам, Святой Престол открыт предоставить пространство для того, чтобы "враги встретились и посмотрели в глаза".

"Народы стремятся к миру, и я, положив руку на сердце, говорю предводителям народов: давайте встретимся, давайте вести диалог и переговоры. Война никогда не является неизбежной. Оружие может и должно замолчать, потому что оно не решает проблемы, а лишь увеличивает их", - заявил Папа Римский Лев XIV.

Напомним, Папа Римский Лев XIV, вероятно, посетит Украину по приглашению президента Владимира Зеленского. Также среди первых стран, куда может поехать новый глава Католической церкви - Турция и Перу.

Как сообщал OBOZ.UA, 12 мая Зеленский провел первый разговор с новым Папой Римским. Он пригласил Льва совершить апостольский визит в Украину. По словам главы государства, беседа получилась "очень теплой и действительно предметной".

В своем первом полуденном благословении в роли Папы Лев XIV призвал к миру в Украине и секторе Газы. Он сказал, что "носит в сердце страдания любого украинского народа".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!