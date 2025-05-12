'Украина хочет закончить эту войну': Зеленский провел разговор с новым Папой Римским и пригласил его в Украину

Президент Владимир Зеленский 12 мая провел первый разговор с Папой Римским Львом XIV. Глава государства пригласил понтифика совершить апостольский визит в Украину.

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Об этом Зеленский проинформировал в Telegram. Беседу он назвал "очень теплой и действительно предметной".

Он поблагодарил нового Папу за поддержку украинцев. "Очень ценим слова Его Святейшества о необходимости достижения справедливого и длительного мира для нашей страны и освобождения пленных", – отметил президент.

Также они говорили о тысячах депортированных Россией украинских детей. Киев рассчитывает на содействие Ватикана в возвращении их домой.

Зеленский рассказал Папе Льву о договоренности Украины и наших партнеров, что с сегодняшнего дня должно начаться полное и безусловное прекращение огня минимум на 30 дней, а также подтвердил нашу готовность к дальнейшим переговорам в любом формате, в том числе к прямым.

"Украина хочет закончить эту войну и делает все ради этого. Ожидаем соответствующих шагов со стороны России", – подчеркнул президент.

С главой Католической церкви он договорился поддерживать контакт и спланировать личную встречу в ближайшее время.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– 11 мая в своем первом воскресном полуденном благословении в качестве понтифика Лев XIV призвал к миру и назвал боевые действия, которые происходят сейчас в разных уголках мира, "фрагментарной Третьей мировой войной".

– "Я ношу в своем сердце страдания дорогого украинского народа. Пусть же будет сделано все для скорейшего достижения подлинного, справедливого и продолжительного мира. Пусть будут освобождены все пленные, а дети вернутся в свои семьи", – призвал Роберт Фрэнсис Превост.

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