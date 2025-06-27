'Давай на наш диван, друг': 135-й батальон ТрО запустил собственную рекрутинговую кампанию

135-й батальон ТрО Киевской области запустил собственную рекрутинговую кампанию. Но выглядит она не как типичная реклама армии. Это прямое обращение от тех, кто уже воюет, к тем, кто засиделся дома, с простой фразой: "Давай на наш диван, друг", и словами: "Займи свое место в 135-м ОБ ТрО".

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Кампанию инициировали два младших сержанта – Алексей Ведута и Илья Лазоркин, которые сами были рекламщиками до полномасштабного вторжения. Они служат в 135-м батальоне и занимаются там рекрутингом. Бойцы подключили своих бывших коллег из McCann Kyiv, продакшн Martini Shot и многих других людей с рекламного рынка. Так все и началось.

Дело поддержали десятки партнеров: кинотеатры "Планета Кино" и Multiplex, заправки WOG, стриминговый сервис MEGOGO, киностудия Film.UA, телеканалы, многочисленные радиостанции, операторы наружной рекламы – все бесплатно, на волонтерских началах. Как шутят сами бойцы, такой охват вряд ли удалось бы купить даже коммерческому бренду с бюджетом. И добавляют, что не охват главное.

Уже за первый месяц количество заявок выросло на 51%, а тех, кто прошел первичный скрининг, стало почти вдвое больше. В подразделении говорят: людям важно не только то, как с ними говорят, но и что именно им предлагают. Когда процесс прозрачный и понятный – больше шансов, что на него откликнутся.

135-й батальон – одно из тех подразделений, которые не полагаются на централизованное пополнение "сверху". Здесь почти нет людей "по разнарядке ТЦК". Почти все, кто приходит, приходят сами. В батальоне их называют добровольцы в "спящем режиме" – люди, которые думают, взвешивают и в конце концов поднимаются с дивана.

Еще одно отличие – в подходе к комплектованию. В батальоне действует свой принцип честного распределения профессий. Если ты специалист по радиоэлектронике – тебя не загонят обманом в стрелки. Будешь делать то, в чем разбираешься. Все – по договоренности "на берегу". Командование прежде всего заинтересовано, чтобы каждый занимался тем, что умеет, потому что это как об эффективности, так и о мотивированности. А цена ошибки в реальной войне – высока.

Перед тем, как попасть в боевое подразделение, новобранцы проходят обязательную подготовку – 45 дней обучения на полигонах Сил ТрО. После этого – проверка знаний, адаптация в подразделении, дообучение уже на практике. Как говорят сами военные, надо уметь пользоваться всем, что попадется под рукой в траншее.

Кроме того, батальон имеет собственный тренировочный центр имени Николаса Меймера. Он работает для бойцов батальона и потенциальных добровольцев из числа гражданских в периоды, когда подразделение выведено с передовой на восстановление. Это пока единственный учебный центр такого типа среди частей ТрО.

135-й участвовал в боях под Северодонецком, Лисичанском, Спорным, Бахмутом, Клещиевкой. Имеет бронированную технику, развитое БПЛА-направление, натовское оружие. Но в самом батальоне отмечают: главное – не техника, а отношение.

Рекрутинг здесь больше похож на сервис: с будущим бойцом работают с момента первого обращения до входа в подразделение – объясняют, консультируют, помогают с документами и, если нужно, с расселением. Рассказывают по-человечески, как правильно мобилизоваться без лишних нервов. Потому что, как говорят сами, "занимаем позицию старшего друга, который уже там был и не посоветует глупости".

Открыты не только стрелковые должности, батальон ищет саперов, дронщиков, разведку, специалистов по киберзащите, сержантов и офицеров на должности в штабе батальона. Основное условие – иметь релевантный опыт и голову на плечах.

Здесь не приукрашивают ситуацию и не обещают легких решений. Единственное, что здесь гарантируют, – это честность: будет сложно, но без фальши и "армейщины".

Если вы задумывались о том, чтобы присоединиться, но откладывали – подробную информацию можно найти на сайте 135bat.army. Далее – дело за вами.