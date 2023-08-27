Cказка о Золушке: история украинской дворянки, ставшей принцессой Сиама

История жизни Екатерины Десницкой стала основой для нескольких романов и кинофильмов, авторы которых писали о ней как о русской дворянке, хотя сама она всегда называла себя украинкой. Ей посвятил несколько страниц своей автобиографии Константин Паустовский, правда, ссылаться на его произведение как на исторический источник не стоит – он дал волю своей фантазии, изменив не только одну букву в фамилии Кати (у него она не Десницкая, а Весницкая), но и придумав ей смерть от руки завистников при дворе короля Сиама (ныне –Таиланда). Якобы они подмешивали ей в еду стекло, и через полгода принцесса скончалась, а безутешный вдовец поставил на ее могиле памятник в виде огромного черного слона. Жизнь ее действительно была похожа на сказку о Золушке, но – совсем с другим сюжетом.

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Из Луцка – в Киев

Катя Десницкая родилась на Волыни – ее отец Иван Степанович был председателем Луцкого окружного суда, мать Мария Михайловна, уроженка Киева, с серебряной медалью окончила Полтавский институт благородных девиц. У обоих это был не первый брак: Иван еще во время учебы в университете женился на Каролине Геклин, которая родила ему шестерых детей, но одна из дочерей, Софья, умерла в возрасте одного года, а затем ушла из жизни и сама Каролина. Мария вышла замуж за инженера Петра Верди, одного из проектировщиков Дарницкого моста в Киеве, он умер от чахотки совсем молодым – ему едва исполнилось 27 лет, и был похоронен на Выдубицком кладбище. Женщина осталась одна с двумя детьми, и вскоре вышла замуж за многодетного вдовца. В этом браке у них родились совместные дети – сын Иван и дочь Екатерина.

Своего отца Катя почти не помнила – когда его не стало, ей было всего два года. Оставаться одной с таким количеством детей Мария Михайловна не могла, поэтому семья переехала в Киев, к бабушке и дедушке. Катя училась в лучшей в городе Фундуклеевской женской гимназии – несмотря на стесненность в средствах, мать дала ей хорошее образование. Когда не стало и матери, девушка уехала в Петербург, где к тому времени учился ее брат.

Никаких гаремов!

Именно там, на благотворительном балу, Катя и встретила заморского принца – младшего сына короля Сиама (ныне – Таиланд) Рамы V Чулалонгкорна, принца Чакрабона Пуваната. С его стороны это была любовь с первого взгляда, а серьезность намерений он подтвердил действиями – отправился к Ивану просить руки его сестры. Но Катя, окончившая курсы медсестер, хоть и испытывала ответные чувства, не обиралась замуж: шла русско-японская война, и она решила отправиться на Дальний Восток – ухаживать за ранеными.

Чакрабон отнесся к ее решению с пониманием, сам он только что окончил императорский Пажеский корпус и поступил в Академию Генштаба. Кате он отправлял письма едва ли не каждый день – она отвечала куда реже: ее работа в передвижном госпитале почти не оставляла для этого времени. Он даже писал рапорт с просьбой отправиться на войну, но получил отказ: ранение или, не дай бог, гибель венценосной особы привели бы к серьезному напряжению в дипломатических отношениях с Сиамом. Но, похоже, ее сдержанность только распаляла принца – он заговорил о том, что хочет видеть ее своей женой.

Когда Катя вернулась домой, Чакрабон сделал ей официальное предложение, чем поставил девушку в тупик. С одной стороны, он не был ей безразличен, с другой, согласившись, она вынуждена будет уехать в чужую страну, языка и традиций которой она не знает. Впрочем, то, что было ей известно, оптимизма не внушало – чего стоил один тот факт, что особы королевской семьи Сиама могли иметь гарем. В конце концов, уступив ухаживаниям Чакрабона, Екатерина согласилась стать его женой, но выдвинула два условия. Во-первых, обвенчаться с ней в православной церкви, на что принц Сиама, будучи буддистом, легко согласился. Во-вторых, пообещать ей, что она станет единственной его женой – никаких гаремов она не потерпит. Чакрабон дал ей слово, что не помешало ему через некоторое время забрать его обратно.

Нелегкая жизнь невестки короля Сиама

В конце января 1906 года молодые люди отправились в Константинополь, где по прибытии тихо, без огласки, обвенчались в греческой церкви, причем принц ради этого – правда, только на время – перешел в православие. Однако скрыть это событие Чакрабону, который опасался резкой реакции своих родителей, короля и королевы Сиама, не удалось: киевские журналисты каким-то образом узнали о случившемся, и опубликованная ими в газете "Киевлянинъ" новость быстро разнеслась по всему миру. Принц, хоть и был вторым – после старшего брата – претендентом на престол, все-таки был членом королевской семьи, а значит, события его жизни не могли остаться без внимания. Скрывать свой брак Чакрабону больше не было смысла, и они с Катей приехали в Бангкок.

Рама V был в ярости: он лишил младшего сына не только своего расположения, но и очереди на престол, и отправил его руководить военным училищем, что было серьезным понижением статуса. Впрочем, в отношении сына король довольно быстро сменил гнев на милость, сделав его фельдмаршалом тайской армии. Невестке в этом смысле приходилось куда сложнее, хотя она очень старалась наладить отношения со свекром и свекровью: довольно быстро выучила тайский язык, приноровилась к традициям и обычаям страны, в которой жила. Но расположить их к себе она смогла только после рождения сына Чулы – он стал первым внуком Рамы V и королевы Соавабхи, поэтому они наконец-то одарили угодившую им невестку своей милостью.

Измена мужа и бегство из страны

В октябре 1910 года Рама V скончался, и королевский престол занял его старший сын – Вачпровуд, который всегда симпатизировал украинской невестке. Он официально признал брак Чакрабона, а Екатерина стала именоваться принцессой На Пхитсанулок – в честь одной и провинций Сиама, и даже наградил орденом Чула Чом Клао II степени. Тогда же принц и принцесса посетили Киев, где Екатерина встретилась с родственниками, которые когда-то – как и тайская королевская семья – были категорически против ее брака с Чакрабоном. Они побывали во Владимирском соборе, вызвав интерес горожан, которым очень хотелось посмотреть на киевскую гимназистку, ставшую сиамской принцессой.

Екатерине казалось, что все наконец-то наладилось, но неприятности пришли с той стороны, откуда она их меньше всего ожидала – Чакрабон увлекся другой женщиной. Его двоюродной племяннице принцессе Чавалит было всего 15 лет, и супруг, позабывший о своем обещании об отказе от гарема, твердо вознамерился сделать ее "младшей женой". Чтобы не оставаться с разлучницей под одной крышей, Екатерина съехала в принадлежащий им с мужем загородный дом. Она писала ему письма, в которых просила одуматься и не разрушать их брак, но Чакрабон стоял на своем.

Единственным выходом из сложившейся ситуации для Екатерины стало тайное бегство из страны: узнай муж о ее планах, он не отпустил бы ее. В июне 1919 года под покровом ночи она уехала из Бангкока, не попрощавшись с самым дорогим ей человеком – сыном Чулой. Позднее, когда он стал взрослым и приехал к ней, она объяснила, почему не сделала этого: по ее словам, если бы она пришла в покои сына, то, скорее всего, не смогла бы с ним расстаться. "Я боялась, что мое сердце разорвется от боли", – призналась она ему.

"Катя и принц Сиама"

Чакрабон умер от воспаления легких спустя четыре месяца после ее бегства – ему было всего 37 лет. Чавалит так и не стала его женой – по слухам из дворца, которые дошли до Екатерины, муж очень быстро к ней охладел. Беглая принцесса сначала нашла пристанище в Шанхае, где жил ее брат Иван. На деньги, полученные от короля Сиама, она приобрела доходный дом, квартиры в котором сдавала внаем. За одного из квартирантов – американского инженера Гарри Клинтона Стоуна – бывшая принцесса вышла замуж. Со вторым мужем Екатерина переехала сначала в Италию, а затем во Францию, где и прожила остаток жизни – она умерла в Париже в возрасте 74 лет и похоронена на знаменитом кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.

Ее сын Чула, которого королевская семья отправила учиться в Англию, решил не возвращаться домой. Он поселился в Лондоне и женился на англичанке Элизабет Хантер, их дочь – внучка Екатерины, которую она видела всего раз в жизни, – Нариса Чакрабон написала книгу о своей бабушке с названием "Катя и принц Сиама".