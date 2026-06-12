"Чувствуем, что о нас заботятся": история защитника Мариуполя Василия Галата

Защитник Мариуполя Василий Галат с самого начала полномасштабного вторжения защищал Мариуполь. В боях за город получил тяжелые ранения и попал в плен. В рамках проекта "Сердце Азовстали", являющегося частью Фонда Рината Ахметова, защитник стал владельцем новой квартиры для своей семьи.

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В начале полномасштабного вторжения семья жила в Мариуполе. Василий уже имел боевой опыт, поэтому после первых ударов по городу встал на защиту страны и присоединился к ТрО. Уговаривал жену с детьми покинуть город, но женщина решила остаться рядом с мужем. 2 марта в Мариуполе пропала связь, и супруги ничего не знали друг о друге.

Во время обороны Мариуполя Василий в результате танкового обстрела получил минно-взрывную травму. Затем произошел прорыв на "Азовсталь". Выполняя боевое задание на территории комбината, защитник попал под авиационный удар, где получил повторную минно-взрывную травму, осколочные ранения спины и перелом пятки. По приказу высшего руководства вышел в плен, где пробыл почти полгода.

Семья Василия через неподконтрольные Украине территории смогла бежать в Европу. После того, как защитник вернулся на Родину, семья воссоединилась в Украине в собственном доме. После прохождения длительной реабилитации защитник задумался об освоении новой профессии.

"Спасибо Ринату Леонидовичу Ахметову. Спасибо всем, кто работает в "Сердце Азовстали". Мы чувствуем, что о нас заботятся и эта помощь идет от всего сердца. Это помогает нам жить дальше", – делится впечатлениями защитник.

Опыт войны или плена навсегда меняет человека, но он не должен определять все его будущее. Посттравматический рост помогает ветеранам обрести силы, смысл и новую роль в жизни после пережитого. Именно этот подход в работе с защитниками Мариуполя развивает "Сердце Азовстали".