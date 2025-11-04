'Чуда не произошло': на фронте погиб защитник из Одесской области, который был пропавшим без вести два года. Фото

На фронте погиб военный из Одесской области Андрей Яцеленко. Свой последний бой Герой принял 22 сентября 2023 года в Запорожье.

Видео дня

Печальную весть сообщил на своей Facebook-странице отец погибшего Андрей Яцеленко. На протяжении долгих 2 лет воин считался пропавшим без вести.

"С большой болью в сердце сообщаем, что после 2-х лет поисков чуда не произошло. Во время защиты Отечества, проявив стойкость и мужество, верный присяге Яцеленко Андрей Андреевич, позывной "Одесса", погиб 22 сентября 2023 года, – говорится в сообщении.

Что известно о Герое

Жизнь защитника оборвалась в районе населенного пункта Новопрокоповка, Запорожской области, в результате штурма переднего края обороны врага. Теперь он "на щите" возвращается в родной дом.

Известно, что Андрей учился в Сергеевской СШ 8, а потом стал выпускником Национального педагогического университета имени М.П.Драгоманова по специальности "Хореография", был учеником Ю. Тарасова, солистом ансамбля народного танца "Водограй" и талантливым Dj детского оздоровительного лагеря "Солнечный берег".

Погибший воин был прекрасным отцом, лучшим сыном и верным товарищем.

"Герои не умирают – они живут в наших сердцах и охраняют нас с небесной стражи. Церемония прощания состоится 5 ноября в 10:00 в городе Одесса, возле "Дома офицеров", – указано в сообщении.

Похоронят Андрея Яцеленко на западном кладбище по адресу Тираспольское шоссе 22.

Напомним, что в боях за Украину погиб 21-летний защитник из Прикарпатья Владислав Торко. Мужчина служил в спецподразделении Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Свой последний бой он принял 20 октября.

Как писал OBOZ.UA, стало известно о гибели Героя из Кривого Рога. Денис Сергеев до войны работал ведущим инженером на "ArcelorMittal Кривой Рог". Жизнь защитника оборвалась 10 октября неподалеку от населенного пункта Новый Путь на Курщине.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!