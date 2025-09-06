Чтобы выдержали зиму: как правильно хранить морковь, свеклу и лук

Вырастить щедрый урожай – лишь половина дела. Не менее важно сохранить его до весны так, чтобы овощи остались сочными, вкусными и полезными. Ошибки при хранении могут привести к прорастанию, загниванию или порче овощей.

Чтобы этого избежать, стоит придерживаться простых, но проверенных правил. OBOZ.UA рассказывает, как правильно хранить морковь, лук и свеклу.

Условия для долгого хранения овощей

Эти овощи лучше всего хранятся в прохладном помещении с хорошей вентиляцией и умеренной влажностью. Удобнее всего складывать их в деревянные или пластиковые ящики, насыпая слоями и оставляя промежутки для циркуляции воздуха.

Чтобы предотвратить избыточную влагу в картофеле, в ящики добавляют корнеплоды свеклы или моркови. Они забирают часть влаги, которая им нужна для длительного хранения. Опытные хозяева также используют каштаны или желуди: эти плоды выделяют вещества, предотвращающие прорастание картофеля, обеззараживают и одновременно впитывают влагу. С той же целью овощи пересыпают хвоей или рябиновыми листьями.

Правила хранения лука

Хорошо хранятся лишь полностью созревшие головки с сухими листьями и "закрытой" шейкой. Перед закладкой на хранение шейку обрезают на 3–4 сантиметра. Чрезмерно большие луковицы, головки с толстой или не закрытой шейкой, а также с поврежденными чешуйками долго не лежат, поэтому их следует использовать в первую очередь.

Хранить лук нужно в сухом помещении при температуре выше нуля. Особенно опасными являются конденсат и резкие колебания температуры. Влажные луковицы быстро прорастают и загнивают, становясь легкой добычей для микроорганизмов. Если же прорастание уже началось, процесс остановить невозможно, но такой лук можно использовать для выгонки на перо.

Правильный микроклимат – залог успеха

Главные условия хранения овощей зимой – стабильная температура, умеренная влажность и вентиляция. Чрезмерная сырость приводит к гнили, а сухость высушивает корнеплоды. Поэтому важно не только отобрать здоровые овощи без повреждений, но и внимательно следить за микроклиматом в погребе или кладовке.

