Чтобы победить, мы должны быть на 3–4 шага впереди врага: Порошенко посетил выставку вооружений Eurosatory 2026

Петр Порошенко посетил во Франции крупнейшую международную выставку, посвященную наземной и воздушно-наземной обороне и безопасности — Eurosatory 2026. Это глобальное событие, которое проходит раз в два года и собирает ведущих мировых разработчиков и производителей из более чем шестидесяти стран мира.

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Пятый президент пояснил, что сейчас одним из приоритетов для его команды – усиление защиты объектов критической инфраструктуры.

"Сегодня по приглашению организаторов я приехал на крупнейшую в Европе выставку военного оружия Eurosatory. Здесь мы вместе с командой ищем инновационные решения для наших собственных разработок. Главная задача – — усовершенствовать наши средства защиты объектов критической инфраструктуры. Очень много встреч, ведь именно сюда съезжаются лучшие и крупнейшие поставщики оружия и техники со всего цивилизованного мира", — – пишет Порошенко в соцсетях.

"Представители США, Великобритании, Китая, Индии, Швеции, Чехии, Австрии, Италии, Турции, Германии, Польши приехали, чтобы продемонстрировать тысячи собственных разработок. Масштабы впечатляют. Как захватывает и атмосфера – невероятное количество людей, которые искренне болеют за будущее Украины. Друзья из Литвы и Латвии отдельно выражали благодарность за то, что делает наша страна для защиты всей Европы", — – отмечает пятый президент.

В этом году на выставке представлены украинские разработки дронов, НРК, программных и аппаратных решений, и к ним проявляется огромный интерес, отмечает Порошенко.

"Во Францию также приехали украинские производители, которые работают напрямую с фронтом. Компании, которые лучше всего понимают вызовы и изменения, которые несет с собой война нового формата. Российско-украинская война быстро меняется, что заставляет задуматься о необходимости перемен в оборонном секторе не только Украину, но и весь мир. И уже сегодня основными экспонатами и темами для обсуждений являются дроны, управляемые бомбы, наземные роботизированные комплексы. Именно это является основой нынешней войны и направлением, в котором следует двигаться дальше", — – считает Порошенко.

Он также отметил, что украинские производители нуждаются в дополнительных инвестициях, а для этого государство должно открыть им экспортные возможности.

"Сегодня украинцев беспокоит вопрос, как нам победить в этой войне, как заставить Путина пойти на мир. Ведь добровольно на это Путин точно никогда не согласится. Итак, наша тактика – — заставить Путина пойти на мир. Как мы можем это сделать? Только с помощью лучшего дипломата — –, Вооруженных Сил Украины. Как нам сделать Вооруженные Силы Украины самыми сильными? Мы должны быть на 3–4 шага впереди россиян", — – считает Порошенко.

"На что жалуются производители оружия? У них огромный производственный потенциал, ограниченные возможности Министерства обороны (с учетом международной помощи) – и полный запрет на экспорт. Сейчас мы активно сотрудничаем с Министерством обороны по вопросам законодательного регулирования, чтобы разрешить украинским производителям экспортировать ту продукцию, которую Украина не может выкупить. Это продвигает Украину в мире, делает мир безопаснее и защищает другие страны от возможного российского вторжения. И это дает нам финансовые ресурсы для того, чтобы мы занимались R&D, то есть исследованиями для развития, чтобы оставаться впереди россиян", — – подчеркивает Порошенко.

"Мы не возражаем против того, чтобы оборонные производители уплачивали дополнительный налог на экспорт, который будет направлен на финансирование Вооруженных Сил, но для всех должны быть единые правила. Огромное количество предприятий просто не смогли вывезти свою продукцию, поскольку не получили разрешений. Причем как экспортных из Украины, так и транзитных через страны-партнеры. Сейчас мы будем делать все возможное, чтобы помочь оборонной промышленности, помочь Вооруженным Силам, помочь Украине", — – резюмирует Петр Порошенко.