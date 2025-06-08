Что в древности готовили украинцы к Зеленым праздникам: топ 12 блюд о которых вы могли не знать

Троица – очень большой праздник, который еще называется Пятидесятницей. В народе этот и последующие 2 дня также зовутся Зелеными праздниками, и с ними связано много важных традиций и запретов. В эти дни дом принято украшать зеленью, и готовить традиционные блюда.

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Редакция FoodOboz делится полезной информацией, что нужно готовить и что готовят на этот праздник в разных регионах Украины.

О праздновании Троицы рассказала этнограф, заведующая сектором "Карпаты" Государственного музея народной архитектуры и быта Украины Романа Кобальчинская. Вот одна из записей, сделанных пани Романой (текст сохранен на языке оригинала):

"Перед зелеными праздниками в субботу – Дедовская суббота. Женщины пекут кукуцы, бабки с сыром и вареные яйца и несут в церковь и раздают бедным "за простибих". В карпатских селах существовал обычай приглашать бедных людей на обеды "за простибих", чтобы таким образом помочь душам умерших родственников достичь Царства Небесного.

Среди блюд, описанных Романой Кобальчинской, – холодец, бануш, пироги, голубцы, терчиник, смажка дзелена, кныши, душенина, бабки с сыром, кукуцы, струцли с маком и сушеными сливками, фаршированная рыба.

Как приготовить косовскую фаршированную рыбу

В прикарпатском городе Косов рыбу (речную) фаршируют грибами.

Осторожно снимают кожуру, филе рыбы перекручивают на мясорубке, перемалывают с грибами, добавляют размоченную булку, лук, специи, сырые белки, соль, перец по вкусу, и фаршируют этой смесью кожуру после варят. В бульон добавляют желатин, окрашивают свеклой, охлаждают и перекладывают порционные куски рыбы!

Также на OBOZ.UA сообщалось, как приготовить вкусный и полезный салат из свеклы "Шухи" на Троицу.