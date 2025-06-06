Самый вкусный салат из свеклы 'Шухи': рецепт аутентичного блюда на Троицу

Свекла – идеальный овощ для приготовления вкусных салатов, а также закусок, соусов, борща. Стоит отметить, свеклу можно есть и в сыром виде.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из свеклы, с грибами и маслом.

Ингредиенты:

Свекла – 0,5 кг

Грибы белые сухие – 50 г

Лук – 1 шт крупный

Чеснок – 2 зубчика

Масло – 30 г

Соль – щепотка

Сахар – щепотка

Уксус (берите фруктовый, он более легкий и приятный) – пол чайной

Способ приготовления:

1. Свеклу отвариваем. Сухие грибы замачиваем минимум на 3 часа в холодной воде. Далее я их еще про варила 20 минут.

2. Лук нарезаем полукольцами. Половину жарим до золотистости. В аутентичном рецепте грибы просто отваривают, но еще немного обжарила с луком.

3. Свеклу соломкой. Добавим лук свежий, жареный и грибы. Далее заправку. Чеснок измельчаем, добавляем масло (50 на 50 с ароматным), соль и сахар смешаем. Добавляем к салату вместе с уксусом. Если надо, то что-то регулируем по вкусу. Перемешаем.

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