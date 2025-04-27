Что такое 'закутень': значение знают далеко не все

Разговорная лексика украинского языка отличается большим колоритом и эмоциональностью. Учить такие слова не только полезно, но и интересно и весело.

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Чтобы доказать это, OBOZ.UA собирает такие яркие лексемы. Сегодня предлагаем вам выучить слово "закутень".

Согласно 11-томному Словарю украинского языка, этим словом описывают отдаленное, малозаметное место или местность на ощутимом расстоянии от крупного административного или культурного центра. В словаре Бориса Гринченко приводится такой пример его употребления: "Село наше у закутні такому, що ніхто туди не зайде".

Ударение в слове "закутень" ставится на первый слог – на звук [а]. От него также можно образовать прилагательное "закутній". Ударение в нем тоже сохранится на первом слоге

Слово это маркируется как разговорное. Его литературными синонимами являются "глушина", "безлюддя", "відлюддя", "нетрі", "задвірки". Более разговорными вариантами считаются "глухомань", "дичавина", "дичина", "закуття". Также бытует диалектное "застум".

Описать такое богом забытое место можно и с помощью фразеологизмов:

глухий закутень;

на відчепі;

на краю землі;

на краю світу;

у безвістях безвістенних;

у крайсвіті;

у крайсвітті;

у чорта в зубах;

у чорта на болоті;

у чорта на рогах;

у сраці світу.

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