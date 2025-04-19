Что такое 'погудка': значение украинского слова

Обогащать свой словарный запас – это всегда удачная идея, если вы хотите говорить на любом языке уверенно, красиво и убедительно. Конечно, это касается и украинского языка, который вам родной или вы очень хорошо им владеете.

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OBOZ.UA продолжает знакомить своих читателей с редкими и колоритными словами, которые могут вам пригодиться как во время чтения художественной литературы, так и в ежедневной речи. Сегодня поговорим об существительном "погудка".

Толковые словари подают его в двух значениях – это может быть нарекани (1) или известие (2). Вот какие примеры употребления слова можно найти в литературе:

Тяжко було слухати Галі такі погудки від матері, гірко було на душі від їх. (Панас Мирный) Абсест сказав, яка погудка. (Иван Котляревский)

Ударение в этом слове существует только одно, ставится он на звук [у] – погУдка. Существительное имеет женский род и склоняется по правилам 1 склонения жесткой группы. Словари маркируют его как разговорное. Поэтому в деловом стиле речи слово "погудка" будет неуместным, а вот в повседневной речи или художественном творчестве – вполне.

Слово "погудка" происходит от глагола "гудити". Он имеет значение обижать, портить или поносить, обманывать. Кстати, этим глаголом тоже можно пользоваться – оно сделает вашу речь еще более выразительной.

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