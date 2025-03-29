Что такое 'яса': значение благозвучного слова

Скорее всего, вы слышали, как на украинском языке к девочке или любимой женщине обращаются словом "ясочка". А задумывались ли вы хоть раз о его происхождении?

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OBOZ.UA решил узнать больше об этом ласковом слове. Выяснилось, что оно тесно связано с красивым и достаточно объемным по значению словом "яса".

Вероятно, оно происходит из одного из тюркских языков. По крайней мере, на это может указывать ударение на последнем слоге и сходство со словами jasaq – древнетюркским "ясак, приказ" или турецким yasak – "запрет".

Украинское слово "яса" имеет несколько значений и они в основном связаны с распространением чего-либо в пространстве. Это может быть сигнал, видный издалека знак. В таком смысле его употребляла, например, Леся Украинка:

Вернулася Ізольда Білорука. Трістан питає: — Що? Яка яса? — Щось мріє там далеко у просторі.— Щось біле?! — Чорне, як моя коса.

А может быть слух – слухи тоже распространяются между людьми. Ясой еще называют разные громкие звуки, грохот. Как Андрей Малышко в сборнике стихов 1943 года "Битва":

Я в серці, друзі, пронесу Гармат важких страшну ясу.

Реже ясой называют дань. А вот поэтическое значение слова – это сияние, свет. Именно так его употреблял в "Мирному неспокої" Платон Воронько:

"Дивовижна краса!" Справді неба грайлива яса, Мов дівоче убрання святкове.

Похоже, от этого поэтического значения и образовалось нежное "ясочка". По аналогии с такими словами, как "солнышко" или "звездочка". В переносном значении – человек, дающий свет, светлая личность. Вот так слова, пройдя через несколько языков, могут кардинально менять свое значение.

Впрочем, среди диалектных слов можно найти кое-что, вероятно, как-то связанное со словом "яса" именно в значении "свет". Это существительное "ясниця". Им в некоторых регионах Украины называют радугу – оптическое явление, связанное с преломлением солнечного света в каплях воды. Хотя более вероятно объяснение происхождения от наречия "ясно", которым описывают безоблачную погоду. Ведь радуга появляется, когда небо после дождя проясняется и снова выходит солнце.

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