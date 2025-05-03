Что такое 'цілушка': значение колоритного слова

Чем славен украинский язык, так это своими богатыми синонимическими рядами. Почти на каждое слово можно найти синоним, а если заглянуть в списки разговорных и диалектных слов, то количество вариантов становится потрясающим.

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Именно таким разговорным синонимом к знакомому украинскому слову решил сегодня поделиться OBOZ.UA. Поговорим о слове "цілушка".

Словарь украинского языка в 11 томах приводит его как разговорное и истолковывает как абсолютный синоним слова "окраєць", то есть "горбушка". То есть речь идет о ломте от непочатого края хлеба или, в более широком смысле, крайнюю часть, край чего-то целого.

Рассмотрим употребление слова "цілушка" на примерах:

Мартин витяг з-під настільника ножа з червоною колодочкою і, зрізавши цілушку з паляниці, поклав першу скибку Коропові. (Г. Косинка)

– Це ж стріну усіх неодмінно, За ними я довго скучав... – І хліба цілушку ячмінну З мішка фронтовик діставав. (Я. Шпорта)

Смеркання осипалося попелом, погойдувалося на хвилях, і хмари, згори осяяні цілушкою призахідного сонця, знизу вже підпливали сутінками. (Е. Гуцало)

Кстати, это слово также можно встретить в варианте написания "цілюшка". Так же как "окраєць" в некоторых говорах может принимать форму "окрайок".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что означает интересное украинское слово "закутень".

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