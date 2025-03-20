Что такое "пацьорки" и "венеційки": объяснение
Украинские традиционные бусы – это не просто украшение, а часть национальной культуры, имеющее глубокие исторические корни. Одной из самых распространенных его разновидностей были "пацьорки" – стеклянные бусины, которые в XIX–начале XX века носили украинские женщины. Самым ценным и изысканным вариантом были венециалки – бусины из муранского стекла, произведенные в Венеции.
Эти украшения не только подчеркивали статус владелицы, но и были оберегами, символами богатства и красоты. OBOZ.UA рассказывает, что такое "пацьорки", как они изготовлялись и почему венецианские бусины имели особую ценность.
Что такое "пацьорки"
Слово "пацьорки" происходит от польского paciorki, что, в свою очередь, берет корни из латинского pater (молитва).
В диалектном употреблении слово имеет несколько значений:
- ожерелье – ряд стеклянных или деревянных бусин, которую женщины носили на шее как украшение;
- веревки, шнурки, торочки – обозначение разных декоративных элементов одежды;
- оборванные концы тканей – части изношенной одежды или незаконченные свисающие из материи нити.
Однако в контексте народных украшений "пацьорками" называли именно нагрудное ожерелье, изготовленное из стекла.
"Венеційки"
Одним из самых дорогих и ценных видов кружек были "венеційки" – бусины, изготовленные из стекла на острове Мурано в Венеции.
Эти бусины отличались:
- сложной технологией изготовления – их инкрустировали металлами (золотом, серебром), расписывали эмалью и создавали неповторимые узоры;
- яркими цветами – традиционными были черные бусины с белыми пятнышками, но встречались и другие цвета;
- ручным изготовлением – каждое ожерелье имело уникальный рисунок, что делало их особенно ценными.
Распространение в Украине
"Пацьорки" приобрели популярность в XIX–начале XX века. Ожерелье из стекла имело разные цветовые оттенки: белый, голубой, зеленый, желтый, красный, вишневый, черный.
Венецианские бусины попадали в Украину преимущественно через Галицию, которая тогда была частью Австро-Венгерской империи. Изделия привозили из Чехии, Италии, Германии, а также Судетских гор, где существовали известные центры производства стеклянных бусин.
В конце XIX–начале XX века особую популярность приобрели дутые стеклянные бусины – они были легкими, яркими и похожими на миниатюрные елочные украшения. Из-за хрупкости и особенностей изготовления они получили разные названия:
- лускавки – тому що намистини легко лускалися від удару;
- світлячки – за їхній блискучий ефект;
- надуванці або надуванчики – через технологію виробництва, коли скло видували у формі тонкостінних кульок.
- бранзолети (бранзульєти) – запозичена назва, що використовувалася для позначення певних видів намиста.
Сегодня технология изготовления венецианских бусин остается практически неизменной. Мастера вручную создают стеклянные бусины, нагревая стекло и экспериментируя с цветами, формами и узорами.
"Пацьорки" и "венеційки" – это не просто бусы, а важная часть украинского культурного наследия. Они были признаком богатства, красоты и социального статуса женщины, а также обладали эстетической и обереговой функцией.
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