Что такое 'гайнувати': значение слова

Украинский язык славится своими богатыми синонимическими рядами. Вы можете даже не догадываться, какие колоритные синонимы могут иметь привычные и давно знакомые существительные, прилагательные или глаголы.

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Примером здесь может служить глагол "гайнувати". OBOZ.UA рассказывает подробнее о его толковании, сфере употребления и, само собой, синонимах.

Если вам показалось, что слово "гайнувати" похоже на более распространенное "гаяти", то вы не ошиблись. Оба имеют одно и то же значение. Словарь украинского языка в 11 томах толкует глагол "гайнувати" так:

Тратить напрасно, растранжиривать, переводить.

Ти мені глини не гайнуй (Александр Ильченко)

Завтра не гайнуй мені дня, а то старий Горенко ще столярським аршином плечі зміряв (Михаил Стельмах)

Гулять (диалектное)

Літом хто гайнує, той зимою голодує (пословица)

Мучить (диалектное)

І не було того дня, тієї години, щоб не лаяли, не гайнували Солохи (Панас Мирный)

Поскольку в народе лень и склонность проводить время безо всякой пользы всегда осуждались, в украинском языке возникло немало слов, описывающих этот процесс. Нередко звучат они достаточно экспрессивно. Что неудивительно, ведь использовали их, чтобы эмоционально задеть человека, склонного к такому поведению, заставить его задуматься над своим образом жизни. И вот какие синонимы к слову "гайнувати" можно найти в словарях:

гаяти;

марнувати;

тринькати / розтринькувати;

переводити;

марнотратити;

витрачати / розтрачати;

циндрити.

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