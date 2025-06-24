Что такое "гайнувати": значение слова
Украинский язык славится своими богатыми синонимическими рядами. Вы можете даже не догадываться, какие колоритные синонимы могут иметь привычные и давно знакомые существительные, прилагательные или глаголы.
Примером здесь может служить глагол "гайнувати". OBOZ.UA рассказывает подробнее о его толковании, сфере употребления и, само собой, синонимах.
Если вам показалось, что слово "гайнувати" похоже на более распространенное "гаяти", то вы не ошиблись. Оба имеют одно и то же значение. Словарь украинского языка в 11 томах толкует глагол "гайнувати" так:
- Тратить напрасно, растранжиривать, переводить.
Ти мені глини не гайнуй (Александр Ильченко)
Завтра не гайнуй мені дня, а то старий Горенко ще столярським аршином плечі зміряв (Михаил Стельмах)
- Гулять (диалектное)
Літом хто гайнує, той зимою голодує (пословица)
- Мучить (диалектное)
І не було того дня, тієї години, щоб не лаяли, не гайнували Солохи (Панас Мирный)
Поскольку в народе лень и склонность проводить время безо всякой пользы всегда осуждались, в украинском языке возникло немало слов, описывающих этот процесс. Нередко звучат они достаточно экспрессивно. Что неудивительно, ведь использовали их, чтобы эмоционально задеть человека, склонного к такому поведению, заставить его задуматься над своим образом жизни. И вот какие синонимы к слову "гайнувати" можно найти в словарях:
- гаяти;
- марнувати;
- тринькати / розтринькувати;
- переводити;
- марнотратити;
- витрачати / розтрачати;
- циндрити.
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