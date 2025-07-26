Что такое 'джиґуха': значение слова мало кто знает

Вы, наверное, не раз замечали, что одно только звучание некоторых слов украинского языка создает ощущение, что они описывают что-то неприятное. Вы можете даже не знать, что они означают, а по самому сочетанию звуков почувствовать, что речь идет о дискомфортной вещи, явлении или понятии.

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OBOZ.UA объясняет эту закономерность на примере существительного "джиґуха". Произнесите его вслух и вы сразу ощутите, что оно намекает вам на нечто, встреча с чем вряд ли вызовет у вас только лучшие впечатления.

Происходит так потому, что психологически мы нередко воспринимаем украинские слова с нагромождением шипящих и некоторых глухих согласных, как дискомфортные. Например, вряд ли вы получите удовольствие от того, что кто-то начнет на вас "шипіти" или "сичати". или если кто-то будет вас "пхати" или "штовхати".

В слове "джиґуха" мы слышим шипящее [ж], более того африкат [дж] рядом с глухим [х], еще и прорывной звук [ґ] между ними. Все признаки указывают на то, что ласковым к нам это слово не будет.

И действительно, словари подают диалектное существительное "джиґуха", как синоним к слову "крапива". А значит речь идет о растении, контакт с которым заканчивается болевыми ощущениями и зудом. Обратите внимание, что в украинском слове "свербіж", то есть "зуд" тоже есть шипящий звук [ж].

Впрочем, основным значением существительного "джиґуха" подается все, что хлещет или жалит. Так можно назвать и кнут, и насекомое вроде осы или комара.

Конечно, это свойство шипящих звуков не описывает их исчерпывающе. Такие звуки встречаются в словах "дружба", "джем", "честь", "шана", которые имеют вполне положительное значение. А глухой звук [х] слышим в существительном "кохання". Однако, если вы встретили слово, которое из-за нагромождения таких звуков кажется вам неприятным, проверьте словари – вполне возможно, вам на самом деле не кажется.

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