Что сделать, чтобы тыквы на Хэллоуин не портились так быстро: секретное средство

Вы когда-нибудь задумывались, как дольше сохранить свежесть вырезанной на Хэллоуин тыквы? Откройте для себя простой трюк, который предполагает использование простого предмета, который у вас, вероятно, уже есть.

Более известный тем, что защищает потрескавшиеся губы зимой или увлажняет сухие руки и ноги, вазелин, — ваш лучший друг на этот Хэллоуин, пишет OBOZ.UA.

Сначала замочите тыкву в растворе отбеливателя и воды на несколько часов, прежде чем вырезать ее, поскольку это убивает любые бактерии, которые способствуют процессу гниения.

Используя большое ведро или контейнер, погрузите тыквы в раствор отбеливателя/воды из расчета 1/3 стакана отбеливателя на 4-4,5 л воды. В идеале тыква должна замачиваться несколько часов.

Далее овощ надо просушить, а уже тогда приступать к вырезанию узора. После того, как вы вынете мякоть и семечки, нанесите вазелин на срезанные края вырезанной тыквы. Это поможет ему дольше продержаться, сохраняя влагу и замедляя обезвоживание. Это создает барьер, который предотвращает быстрое высыхание и уменьшение тыквы.

Тыквы, которые высыхают, имеют тенденцию разрушаться по своим вырезанным краям. Вазелин дольше сохраняет их влажными и замедляет процесс высыхания.

Для наилучших результатов храните тыкву в прохладном, затененном месте. Избегайте использования настоящих свечей, поскольку они могут нагреть тыкву и ускорить процесс гниения; вместо этого используйте лампы на батарейках или светодиодные лампы.

Также очень важно не использовать настоящие свечи внутри тыквы, покрытой вазелином, поскольку нефтепродукты могут быть легковоспламеняющимися.

Тыква начинает окисляться и разлагаться, как только вы сделаете первый надрез, поэтому время имеет решающее значение. Убедитесь, что у вас все готово, прежде чем начать создавать декор.

