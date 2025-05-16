Что вкусного приготовить из полезного авокадо: самый простой рецепт быстрого блюда

Если вы хотите приготовить очень вкусное, сытное и полезное блюдо для перекуса, идеальным продуктом для этого будет авокадо. Их него получится вкусный салат, а также намазка, закуски.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и полезной закуски из авокадо, сыра фета и зелени.

Ингредиенты:

Авокадо – 1 шт.

Сыр Фелата – 100 г

Оливковое масло – 50 мл

Мед – 1 ч.л.

Сок лимона – 1/2 шт.

Зелень (зеленый лук, укроп, базилик, или ваши любимые)

Для подачи:

Укроп

Ароматное масло

Томаты сушеные

Сушеный лук

Способ приготовления:

1. Все ингредиенты взбить блендером до однородной массы.

2. Выложить в тарелку, полить ароматным маслом и добавить зелень, сушеные томаты и лук.

Подавайте с поджаренным хлебом, будет очень вкусно и сытно!

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