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Что вкусного приготовить из полезного авокадо: самый простой рецепт быстрого блюда
Если вы хотите приготовить очень вкусное, сытное и полезное блюдо для перекуса, идеальным продуктом для этого будет авокадо. Их него получится вкусный салат, а также намазка, закуски.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и полезной закуски из авокадо, сыра фета и зелени.
Ингредиенты:
- Авокадо – 1 шт.
- Сыр Фелата – 100 г
- Оливковое масло – 50 мл
- Мед – 1 ч.л.
- Сок лимона – 1/2 шт.
- Зелень (зеленый лук, укроп, базилик, или ваши любимые)
Для подачи:
- Укроп
- Ароматное масло
- Томаты сушеные
- Сушеный лук
Способ приготовления:
1. Все ингредиенты взбить блендером до однородной массы.
2. Выложить в тарелку, полить ароматным маслом и добавить зелень, сушеные томаты и лук.
Подавайте с поджаренным хлебом, будет очень вкусно и сытно!
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