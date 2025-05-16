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Что вкусного приготовить из полезного авокадо: самый простой рецепт быстрого блюда

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
1,5 т.
Рецепт блюда

Если вы хотите приготовить очень вкусное, сытное и полезное блюдо для перекуса, идеальным продуктом для этого будет авокадо. Их него получится вкусный салат, а также намазка, закуски.

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Намазка из авокадо

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и полезной закуски из авокадо, сыра фета и зелени.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • Авокадо – 1 шт.
  • Сыр Фелата – 100 г
  • Оливковое масло – 50 мл
  • Мед – 1 ч.л.
  • Сок лимона – 1/2 шт.
  • Зелень (зеленый лук, укроп, базилик, или ваши любимые)

Для подачи:

  • Укроп
  • Ароматное масло
  • Томаты сушеные
  • Сушеный лук

Способ приготовления:

1. Все ингредиенты взбить блендером до однородной массы.

Авокадо для блюда

2. Выложить в тарелку, полить ароматным маслом и добавить зелень, сушеные томаты и лук.

Приготовление закуски

Подавайте с поджаренным хлебом, будет очень вкусно и сытно!

Готовая закуска

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