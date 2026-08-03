Что посадить под персиковым деревом, чтобы отпугнуть вредителей: интересный совет

Персики довольно требовательны к условиям выращивания. Им нужно много тепла, солнца и защиты от вредителей, чтобы оставаться здоровыми и давать обильный урожай.

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Несмотря на это, многие люди выращивают персиковые деревья в своих садах ради их вкусных плодов. Однако не все осознают, что то, что растет вокруг них, также играет значительную роль, пишет OBOZ.UA.

Некоторые растения могут подавлять рост сорняков, привлекать опылителей или отпугивать вредителей.

Под персиковым деревом можно посадить бурачник (который привлекает пчел и шмелей), чеснок (чей интенсивный аромат может уменьшить количество некоторых вредителей) и настурции (которые привлекают опылителей, а также отпугивают тлю от молодых побегов). Сильно ароматные листья перцевой мяты также могут отпугивать по крайней мере некоторых насекомых, питающихся плодами фруктовых деревьев. Цветки растения, в свою очередь, привлекают опылителей.

Если вы хотите защитить почву от пересыхания и удобрить её, посадите под персиковыми деревьями белый клевер или новозеландский шпинат. Последний создаёт плотный почвенный покров, что также ограничивает рост сорняков.

Некоторые растения окажут чрезвычайно благотворное влияние на плодовые деревья, тогда как другие могут только навредить их здоровью. Например, лучше не сажать грецкие орехи рядом с персиками. Они выделяют юглон, который подавляет рост многих видов растений. Они не являются хорошими компаньонами для многих растений.

Лучше всего не сажать рядом с персиковыми деревьями другие косточковые деревья или очень раскидистые растения, поскольку они будут конкурировать за воду и питательные вещества. Помните также, что просто выбрать правильные растения-компаньоны недостаточно. За персиковыми деревьями нужно должным образом ухаживать, чтобы они давали обильный урожай.

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