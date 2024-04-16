Что означает украинское слово 'почвара': есть несколько значений

В украинском языке много аутентичных и колоритных слов. Так что если вы до сих пор для выражения эмоций используете российскую брань – стоит упомянуть и украинские соответствия. Конечно, воспитанность и толерантность – основа общения, однако никогда не бывает лишним пополнить лексикон словами, которые употребли даже классики литературы.

Например, есть в украинском языке интересное слово "почвара". Что это значит, разбирался OBOZ.UA.

Есть несколько значений слова "почвара". Во-первых, так называют чудовище.

К примеру:

Очей почвари не міг Іван добачити, бо вони були заховані під довжелезними, навислими віями з товстої кори. (Іван Франко)

Ведмідь був такий страшний і волохатий, що навіть Сивоок, хоч був далеко і прикривався від звіра запрягом, мимохіть позадкував од почвари. (Павло Загребельний)

Также "почвара" является синонимом к словам "призрак" и "привидение".

Ночі темної дивні почвари Заглядали в безсоннії очі, І страшніші, ніж сонні кошмари, Ті привиддя безсонної ночі (Леся Українка).

Біля стіни стояла біла тінь, схожа на почвару.

Кроме того, это слово употребляют как ругательное. В переносном смысле так говорят о человеке с безобразной внешностью или поведением.

Как синоним к "почваре" можно употреблять такие слова, как "мара", "потороча", "очмана", "примара", "виродок", "покруч".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что означает колоритное слово "кислобздей", которое многие украинцы захотят добавить в свой лексикон.

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