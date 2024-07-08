Что означает название 'Охматдет': история одной из лучших детских больниц Европы, которую разбомбила РФ

Утром 8 июля российские террористы совершили атаку по киевской детской больнице "Охматдет". Это очень известное медицинское учреждение, где дети получают передовое лечение даже от самых сложных болезней.

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Сегодня эта больница на всех передовицах мировых СМИ. OBOZ.UA подробнее рассказывает о самом медучреждении и его истории.

Что такое "Охматдет"

Название больницы является сокращением фразы "Охрана материнства и детства". Сейчас это крупнейшее в Украине и одно из крупнейших в Европе многопрофильных диагностически лечебных учреждений для детей. Оно насчитывает 620 коек, на которых каждый год лечение проходит до 18 тысяч детей. Еще около 20 тысяч получают неотложную помощь в травматологическом пункте "Охматдета".

История больницы

Основал медицинское учреждение известный киевский меценат Никола Терещенко. В 1984 году на свои средства он открыл безвозмездную Цесаревича Николаю больницу для чернорабочих и малоимущих людей. Проект здания для него разработал архитектор академик Владимир Николаев. Лечебный корпус вмещал 52 койки, также в комплекс больницы входило здание администрации, кухня и деревянная часовня.

После открытия больницы 1 февраля 1894 года работы по ее строительству не закончились. Через два года больница получила два каменных барака для инфекционных больных и еще один деревянный для лечения людей с хроническими заболеваниями. К 1903 году в больнице появился хирургический корпус на 25 коек.

На средства меценатов ежегодно сотни неимущих людей могли получить здесь медицинские услуги и лекарства. Пациентам обеспечивали горячее питание и возможность использовать библиотеку, а самым бедным даже после выписки продолжали оказывать социальную помощь. На базе больницы проводили обучающие занятия для студентов.

После революционных событий в Российской империи 1917 года больница продолжила расширяться. Здесь появились туберкулезный диспансер, роддом на 30 коек, консультация для беременных женщин и матерей. Заниматься больницей стала окружная инспектура здравоохранения, в состав которой входил отдел "Охматдет", занимавшийся вопросами здравоохранения матерей и детей.

В октябре 1927 г. советская власть предложила объединить разрозненные учреждения охраны материнства и детства, так как детские больницы, дома младенцев, консультационные заведения, молочные кухни. На их базе запланировали открыть институт "Охматдет". Соответствующее решение было принято 11 ноября 1927 года. Институт охраны материнства и детства был официально открыт в Киеве в марте 1929 года. Его разместили в зданиях больницы для бедных, ведь здесь уже действовали родильное отделение, женская консультация и детский тубдиспансер.

Новое направление работы заведение получило в 1934 году, после своего объединения с институтом здравоохранения подростков. Здесь организовали отдел физиологии ребенка и школьной гигиены, биохимическую и физиологическую лабораторию, антропометрический кабинет.

Во время Второй мировой войны больница не прекращала работу. А институт возобновил свою деятельность сразу после освобождения Киева от немецких захватчиков. С 1943 года структура больницы включала акушерское, гинекологическое, детское, терапевтическое, отоларингологическое, хирургическое, глазное, венерологическое, инфекционное отделение, а также отделение для хронических больных.

Медицинское учреждение продолжило развиваться в послевоенные годы. Здесь появились зубопротезирующее отделение, отделение кишечных инфекций, молочная кухня, десять пунктов здравоохранения. Однако в 1961 году НИИ перевели в новый корпус больницы "Медгородок" в киевском районе Отрадный. Но больнице на современном проспекте В. Черновола осталось название "Охматдет".

Развитие лечебного учреждения продолжилось и после этого. В 1975 г. здесь заработали хирургический и неонатологический корпуса. Специалисты больницы активно развивали свои знания по уходу за недоношенными младенцами и интенсивной терапии новорожденных. В "Охматдете" постоянно обновляли оборудование и применяли новейшие лечебные методики.

С ноября 1987 года в больнице начинает работать современный лабораторный корпус, а через год открывается корпус генетический с отделением медицинской генетики и двумя крупными аудиториями для проведения конференций и занятий со студентами.

Как развивался современный "Охматдет"

После обретения Украиной независимости "Охматдет" сохранил статус самой большой и современной детской больницы в государстве. С июля 1996 года путем объединения и реорганизации Украинского консультативного центра матери и ребенка Минздрава Украины и научно-лечебного объединения "Охматдет" была создана Украинская детская специализированная больница "Охматдет".

Уже осенью 1997 г. здесь начинают создавать блок пересадки костного мозга в Центре детской онкогематологии. В том же году на базе больницы проводят первые в Украине пересадки стволовых клеток у детей, больных лейкемией. В 1998 году в структуре "Охматдета" начинает работать Центр детской онкогематологии и трансплантации костного мозга – количество спасенных детских жизней здесь существенно растет.

В начале 2000-х гг. в больнице идет масштабная реновация – в корпусах проводятся ремонты, а морально устаревшее оборудование меняют на новейшие образцы. К финансированию процесса привлекаются как внутренние меценаты, так и правительства зарубежных стран, в частности, Японии. На 2000 год окончательно формируется современная структура объединенной больницы.

В 2011 году начинается строительство новых, современных корпусов больницы. Первую очередь вводят в эксплуатацию в 2017 году, а вторую – в июле 2020 г.

На момент российской террористической атаки в структуре Охматдета работали развитое отделение хирургии, детская гинекология, медико-генетический центр, Республиканский Центр детской гематологии, неонатологические клиники, где выхаживали глубоко недоношенных детей массой тела от 500 до 150. Неврологи больницы добились больших успехов в лечении судом различной природы, а эндокринологи – в борьбе с диабетом и другими расстройствами работы желез внутренней секреции. Но больше всего пострадало от русских террористов отделение токсикологии, где находились тяжелобольные дети на диализе.

Ранее OBOZ.UA показывал, как маленьким пациентам токсикологии делали диализ прямо во дворе разбомбленного "Охматдета".

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