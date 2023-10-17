Что означает фамилию Жадан: почему так называли в древности

Украинские фамилии возникли на основе аналогичных прозвищ. Некоторые из них, по словам исследователей, существуют более тысячи лет и происходят из арабского языка: например, Паталах, Дахно, Сахно.

Часто в основе современных фамилий лежат старославянские слова. OBOZ.UA разбирался, откуда пошло прозвище Жадан и много ли в Украине людей с такой фамилией.

В основе фамилии Жадан лежит старинный славянский глагол, употреблявшийся в двух значениях:

сильно хотеть, желать;

скупиться.

Часто Жаданом родители называли долгожданного ребенка. С давних времен в фамилии перешли и языческие имена: Нечай, Жадан, Вторак.

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Дохристианские славянские имена в качестве фамилий наиболее распространены без суффиксов, однако часто в народе формировались и производные фамилии: Жадан – Жаданенко, Жаданюк, Жаданко. В целом, окончание -ан является одним из самых распространенных, наряду с -енко, -ук, -юк: Бажан, Драган (Дараган), Лупан, Гупан, Рубан, Молчан.

Известного украинского писателя, переводчика и общественного деятеля Сергея Жадана мы прежде знаем как автора культовых поэтических сборников, романов "Интернат", "Ворошиловград", "Месопотамия", фронтмена групп "Жадан и собаки" и "Линия Маннергейма".

Согласно открытым данным, в Украине есть 3768 носителей фамилии Жадан. Больше всего – в Харькове, Киеве, Днепре, Полтаве и Каменском.

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