Что нужно сделать с яблонями до конца сентября, чтобы был хороший урожай в следующем сезоне

Сентябрь – это время, когда фруктовые деревья требуют особого внимания. Если вы хотите защитить их от вредителей, есть одна вещь, которую вам нужно сделать в этом месяце.

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Узнайте, какое действие может оказаться решающим. Внимание следует уделять не только сбору урожая овощей и фруктов, но и защите растений от приближающихся заморозков, пишет OBOZ.UA.

Стоит использовать ленты для фруктовых деревьев, чтобы ловить вредителей, мигрирующих вверх по стволам. Это предотвращает их дальнейшую миграцию и повреждение плодов. К ним относятся гусеницы и самки зимней моли. Ленты для яблонь также останавливают тех вредителей, которые спускаются осенью, чтобы найти место для зимовки.

Чтобы защитить ваши деревья, можно использовать как самодельные, так и профессиональные ленты для деревьев. Ленты из гофрированного картона можно сделать из старых картонных коробок. Их гофрированная структура обеспечивает насекомым укрытие, предотвращая их дальнейшую миграцию. Через некоторое время их следует удалить и уничтожить.

Вы также можете использовать липкую ленту. К сожалению, вместе с вредителями вы также можете случайно уничтожить полезных насекомых.

Чтобы эффективно наклеить ленты, сначала нужно соскрести с дерева треснувшую кору, чтобы насекомые не могли в ней прятаться. Также важно соблюдать правильные размеры. Полоса должна быть примерно 20–25 см в ширину и 50–100 см в высоту.

Ранее OBOZ.UA объяснял, почему хвойные деревья лучше высаживать осенью и как за ними правильно ухаживать, чтобы они хорошо прижились.

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